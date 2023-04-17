【俄烏戰爭一周年】盧拉指控美歐延長戰事 瓦格納要求宣布戰爭結束 （持續更新）

俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續418日，巴西總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）指控美國與歐洲延長烏克蘭戰爭。另外，俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）創辦人發文要求政府宣布戰爭結束。

俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約20萬。

超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。

透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。

情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。

烏軍預料動員約50萬，估計約13萬人陣亡或嚴重受傷。

烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。

超過800萬難民逃離烏克蘭。

烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（4月14日）

【本港時間4月17日】

【10:11】巴西總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）指控美國與歐洲延長烏克蘭戰爭，提議創立類似二十國集團（G20）的組織來商討烏克蘭戰爭，以結束戰爭並確立和平。

【00:50】俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）創辦人普里戈津（Yevgeny Prigozhin）發文，要求俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）宣布戰爭結束。

【本港時間4月16日】

【18:31】波蘭和匈牙利上周六（15日）相繼宣布，禁止烏克蘭穀物進口以保護本地農業。匈利亞未透露禁令何時生效，但兩國禁令都會在6月底結束。【下一頁】

【10:16】俄羅斯加緊於烏克蘭東部巴赫穆特（Bakhmut）的攻勢，俄羅斯國防部指，俄羅斯僱傭兵「瓦格納」（Wagner）再佔領巴赫穆特的兩個地區。烏軍方指巴赫穆特戰場的血腥程度為前所未有，但部隊仍堅守陣地。

【本港時間4月15日】

【11:00】俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）簽署過電子徵兵法案，徵兵文件一旦刊登在俄羅斯人廣泛使用的政府網站Gosuslugi上，即視為已送達。無論獲徵召入伍者是否真的收到文件，都會在一周被視為已正式接收文件，役齡男丁如未能按時於徵兵辦公室現身，將被禁止出國旅行、駕駛執照將作廢及無法注冊小企業。

【10:55】俄羅斯周五（14日）空襲烏克蘭東部城市Sloviansk，最少9人死亡及21受傷，死者包括一名年僅2歲的幼童。當地首長指，俄軍以7枚S-300導彈施襲，多處發生火災，救援人員正於瓦礫中搜救生還者。

【10:50】目前入獄的俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny），因嚴重胃痛而情況危殆，監獄一度召救護車應急，其盟友透露，懷疑是慢性中毒引發病症。

【本港時間4月14日】

【11:48】歐盟理事會同意再向烏克蘭增加10億歐元軍事援助，歐盟外交與安全政策高級代表兼歐盟委員會副主席博雷利（Josep Borrell）讚揚，此舉展示歐盟集體繼續支持烏克蘭反抗俄羅斯入侵的決心。

【03:17】克里姆林宮指現時烏克蘭糧食黑海出口協議的延長前景不明朗，發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表明，延長協議需要雙方同意，但按照現時情勢相信難在5月18日後再延長。

【俄烏戰爭一周年】重點文章

俄外長拉夫羅夫：正嘗試終戰 烏克蘭人被利用 【下一頁】

俄財閥警告政府資金短缺 恐來年「乾塘」 【下一頁】

耶倫突訪基輔 重申美國續經濟援助 【下一頁】

澤連斯基望與習近平會面 批普京「有病」 【下一頁】

關鍵時序 大事及戰況回顧 【下一頁】

回顧戰情與局勢發展圖輯 【下一頁】

美國援助遠超盟友 軍援已逾3500億 【下一頁】

G20評估全球經濟損失 對俄額外制裁引爭議 【下一頁】

俄佔領13萬平方公里烏地 烏軍重奪兩成 【下一頁】

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀