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【俄烏戰爭一周年】烏軍誓守巴赫穆特 烏向美索集束彈（持續更新）

環球政治 11:09 2023/03/07

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俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續376日，美國有國會議員透露，烏克蘭政府希望美國能夠援助集束彈，改裝無人機攻擊俄軍。烏軍將領表明，不會棄守巴赫穆特（Bakhmut）。

  • 俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約20萬。
  • 超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。
  • 俄羅斯2022年GDP減少2.3%。
  • 透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。
  • 情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。

 

  • 烏軍預料動員約50萬，估計約13萬人陣亡或嚴重受傷。
  • 烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。
  • 超過800萬難民逃離烏克蘭。
  • 烏克蘭2022年GDP減少35%。
  • 烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（3月6日）

【本港時間3月7日】

【10:53】民主黨眾議院軍事委員會成員克勞（Jason Crow）及史密斯（Adam Smith）表示，基輔政府促請國會議員向美國政府施壓，同意援助MK-20集束彈。【下一頁】

【06:58】總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）表示，軍方向自己承諾，不會從巴赫穆特撤兵，但要求加強防禦能力。

【本港時間3月6日】

【10:32】英國國防部情報指出，俄軍2月時曾被下令，在只有槍械及鐵鏟的情況下，強攻烏軍一個重兵防守點。【下一頁】

【08:33】朔爾茨稱獲中方保證，不會向俄羅斯提供武器援助。他指現階段未有跡象顯示中國有援助俄羅斯，但表明中方如援助將有後果。

【本港時間3月5日】

【19:16】拉脫維亞總理卡林斯（Krišjānis Kariņš）指出，向烏克蘭援助戰機只是時間問題，稱想不到理由西方國家會拒絕向烏克蘭提供所需的戰機援助。

【15:02】英國國防部最新俄烏戰爭情報指出，俄軍加大對巴赫穆特攻勢，當地烏守軍面臨沉重壓力。烏軍聲稱俄軍嘗試包圍巴赫穆特，但未成功。

【10:24】俄羅斯國防部表示，防長紹伊古上周六（4日）訪問在烏克蘭前線作戰的俄軍，向軍方人員頒發勳章及與高層軍官會面。

【俄烏戰爭一周年】重點文章

【俄烏戰爭一周年】耶倫突訪基輔 重申美國續經濟援助 【下一頁】

澤連斯基望與習近平會面 批普京「有病」 【下一頁】

關鍵時序 大事及戰況回顧 【下一頁】

回顧戰情與局勢發展圖輯 【下一頁】

美國援助遠超盟友 軍援已逾3500億 【下一頁】

G20評估全球經濟損失 對俄額外制裁引爭議 【下一頁】

俄佔領13萬平方公里烏地 烏軍重奪兩成 【下一頁】

 

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀

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