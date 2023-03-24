【俄烏戰爭一周年】烏軍聲稱反擊在即 澤連斯基警告戰事恐拖長（持續更新）

俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續394日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）呼籲歐洲，加強制裁俄羅斯及加快軍事援助烏克蘭，否則戰事將愈拖愈長。俄羅斯前總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）近日指出，如任何國家試圖執行國際刑事法院（International Criminal Court，簡稱ICC）法令，拘捕總統普京（Vladimir Putin），將視同向俄羅斯宣戰。

俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約20萬。

超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。

俄羅斯2022年GDP減少2.3%。

透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。

情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。

烏軍預料動員約50萬，估計約13萬人陣亡或嚴重受傷。

烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。

超過800萬難民逃離烏克蘭。

烏克蘭2022年GDP減少35%。

烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（3月23日）

【本港時間3月24日】

【16:58】烏軍總參謀長Oleksandr Syrskyi表示，即將展開反擊，稱俄羅斯僱傭兵「瓦格納」（Wagner）承受沉重戰損，軍心已大不如前。

【10:40】梅德韋傑夫稱試想一個擁核國元首如前往德國時被捕，後果將等同宣戰。他稱俄國將動用所有導彈及武器，向德國聯邦議院（Bundestag）及總理辦公室發動攻勢。【下一頁】

【04:41】澤連斯基在向歐盟領袖發聲的影片中表明，戰爭長度將取決於歐盟約束俄羅斯的力度。他如歐洲行動停滯，將給予「魔鬼」時間重組力量及準備長期戰爭，指歐洲有能力阻止狀況發生。

【本港時間3月23日】

【10:49】德國《南德意志報》（Süddeutsche Zeitung）引述帕維爾，若美國降低援烏力度，部分歐洲國家估計亦會相應調整援助。帕維爾指西方應把戰爭疲勞納入考量，擔心援助會隨日逐減。

【01:08】澤連斯基到訪巴赫穆特（Bakhmut）附近的前線地區，與當地的烏軍會面，讚揚他們是英雄，自己十分榮幸能與英雄同場及握手。

【00:34】烏軍發言人憂慮，東部城市阿瓦迪夫卡（Avdiivka）恐怕會成為第二個巴赫穆特。

【本港時間3月22日】

【10:40】普京指英國如援助烏克蘭「挑戰者2型」（Challenger 2）坦克時，同時提供貧鈾彈，即西方集體使用涉及「核成分」的武器，俄羅斯將採取相應行動。英國國防部發言人表明，俄羅斯散播假消息。【下一頁】

【09:42】IMF同意向烏克蘭借貨約156億英鎊，在高不確定性環境下維持當地經濟及財政穩定，恢復烏國負債水平至可持續性，同時亦幫助烏克蘭戰後鋪路加入歐盟。但計劃仍有待IMF董事會商討，獲批准後才可以開始執行。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀