【俄烏戰爭一周年】烏軍堅守巴赫穆特 芬蘭總理晤澤連斯基（持續更新）

俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續381日，烏克蘭政府透露會繼續於東部城市巴赫穆特（Bakhmut）作戰，希望加強牽制俄軍最精銳部隊，以圖反攻。另外，芬蘭總理馬林（Sanna Marin）訪問烏克蘭首都基輔，並於烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy ）會晤。

俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約20萬。

超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。

俄羅斯2022年GDP減少2.3%。

透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。

情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。 烏軍預料動員約50萬，估計約13萬人陣亡或嚴重受傷。

烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。

超過800萬難民逃離烏克蘭。

烏克蘭2022年GDP減少35%。

烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（3月9日）

【本港時間3月11日】

【12:12】烏克蘭政府透露會繼續於東部城市巴赫穆特（Bakhmut）作戰，希望在烏軍計劃的春季反攻前，加強牽制俄軍最精銳部隊。

【00:54】芬蘭總理馬林（Sanna Marin）訪問烏克蘭首都基輔，並於烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy ）會晤。兩人討論了對俄制裁措施、烏克蘭重建及和平方案。

【本港時間3月10日】

【14:43】立陶宛情報首長保拉維秋斯（Elegijus Paulavicius）周四（9日）發表報告，指以俄羅斯現時資源，相信俄軍最少兩年內能夠維持現時對烏克蘭的戰爭強度。他指俄軍維持戰爭的能力，同時亦取決於俄國能從伊朗及北韓獲得的軍事援助。【下一頁】

【10:51】朔爾茨受訪時表示，認為普京未有意願參與停止與烏克蘭戰爭的談判，但希望烏克蘭應決定促成和平的條件。朔爾茨亦透露德國的能源儲備足夠，能順利度過下個冬天，同時德國經濟因加大氣候保護的投資，出現1950至60年代的增長率。

【00:13】俄國防部聲明指出，俄軍動用高超音速（hypersonic）導彈在內等武器，成功命中烏克蘭國防企業及其他軍事設施，摧毀無人機基地及彈藥生產地點等，阻礙外國武器裝備利用鐵路進入烏國。

國防部表明，周四襲擊為報復上周在邊境城市布揚斯克發生的恐襲。

【本港時間3月9日】

【17:19】哈爾科夫地區﹑敖德薩及西北部日托米爾（Zhytomyr）地區分別因襲擊而停電，基輔市長傑素高（Vitali Klitschko）為防當地電網全面癱瘓，提前切斷15%居民電力供應。

烏克蘭國家核能公司Energoatom指，扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠與烏克蘭電力系統聯繫因襲擊切斷。烏克蘭電力供應商Yasno宣布緊急斷電，強調此舉屬預防措施。

【16:42】烏克蘭指俄軍導彈針對當地的能源設施，但有導彈擊中住宅，導致利沃夫（Lviv）地區最少4人死亡，第聶伯羅州（Dnipropetrovsk）亦有1人死亡。烏克蘭空軍指俄軍從黑海地區發射81枚各式導彈，擊落34枚俄軍巡航導彈，另擊落4架無人機。

【13:25】俄軍被指發射多枚導彈，攻勢烏克蘭首都基輔﹑南部港口城市敖德薩（Odesa）及第二大城市哈爾科夫（Kharkiv）等多地，暫時未有傷亡報告。

【10:46】古特雷斯周二（7日）訪問烏克蘭，與總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy），希望獲對方支持繼續參與烏國糧食出口四方協議。【下一頁】

【01:02】斯托爾滕貝格指俄軍雖然承受重大損失，但不應低估俄軍實力，巴赫穆特可能在未來數日失守。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀