【俄烏戰爭一周年】烏批普京如「重返犯罪現場的罪犯」 歐洲恐難持續援彈藥（持續更新）

俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續390日，烏克蘭批評俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）訪問頓巴斯地區，猶如「重返犯罪現場的罪犯」。歐洲有官員透露，因生產原材料短缺，擔心未來不能持續向烏克蘭供應彈藥。

俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約20萬。

超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。

俄羅斯2022年GDP減少2.3%。

透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。

情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。 烏軍預料動員約50萬，估計約13萬人陣亡或嚴重受傷。

烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。

超過800萬難民逃離烏克蘭。

烏克蘭2022年GDP減少35%。

烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（3月17日）

【本港時間3月20日】

【10:33】克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，普京視察馬里烏波爾（Mariupol）時即興改動行程，探訪不同地方。烏克蘭總統幕僚波多利亞克（Mykhailo Podolyak）則批評普京，訪問馬里烏波爾的舉動「損人利己」及「毫不悔改」。【下一頁】

【00:10】英媒報稱，官員及生產商指出，由於火藥及塑膠炸藥及TNT炸藥供應短缺，導致軍工業持續未能滿足歐盟的彈藥訂單。一名德國官員表明，根本問題是歐洲的國防工業未準備好大規模戰爭生產。

【本港時間3月19日】

【19:05】俄羅斯官媒塔斯社（Tass）報稱，普京周日訪問南部軍區總部所在城市頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don），與軍方指揮及管制部官員會面。

【16:00】聯合國及土耳其在上周六（18日）表示。出口協議已延長，但未明言日數。烏方表明延長120日，惟俄方只同意延長60日。

【15:33】普京突然訪問克里米亞，慶祝由烏克蘭吞併當地9周年。他同日轉往頓涅茨克（Donetsk）的馬里烏波爾（Mariupol）訪問，首次到訪俄佔頓巴斯前線地區。【下一頁】

【06:10】烏軍聲稱，仍然有能力為鎮守烏東重鎮巴赫穆特（Bakhmut）的守軍提供足夠補給支援，繼續阻止俄軍試圖佔價領當地。

【本港時間3月18日】

【17:01】英國國防部最新情報指出，俄羅斯國家杜馬可能在下周一（20日）通過法令，改變徵兵年齡由21歲至30歲，希望擴大軍事力量，並指不少18歲至21歲以高教育水平申請豁免。

【10:43】ICC在聲明中指出，有理由相信普京直接參與拐帶烏克蘭兒童的戰爭罪行，同時亦有與其他人合作。【下一頁】

【02:09】土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）表明，芬蘭採取實際行動確保土耳其安全，同意啟動支持芬蘭加入北約的程序。

【本港時間3月17日】

【18:33】斯洛伐克總理宣布Eduard Heger，政府同意向烏克蘭援助米格-29戰機。斯洛伐克軍隊去年一支11架米格-29戰機群退役，當中多數已不能運作，政府將援助烏方仍能操作的戰機。

【18:11】俄羅斯克里姆林宮表明，只同意延長烏克蘭糧食黑海出口協議60日，維持早前俄國外交部立場。

【11:06】聯合國成立的烏克蘭問題獨立國際調查委員會發表報告，指控俄軍在烏克蘭曾蓄意殺害他人﹑有系統虐待他人及強行移送兒童，甚至有證據顯示俄軍可能有大屠殺。俄國否認有關報告的指控。

【01:47】波蘭總統杜達（Andrzej Duda）宣布，數日內將向烏克蘭提供4架米格-29戰機，其他承諾援助的戰機亦準備好。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀