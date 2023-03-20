  • 22°C
香港時間 : 2023320日 (週一) 11:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【俄烏戰爭一周年】烏批普京如「重返犯罪現場的罪犯」 歐洲恐難持續援彈藥（持續更新）

環球政治 11:10 2023/03/20

分享：

分享：

俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續390日，烏克蘭批評俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）訪問頓巴斯地區，猶如「重返犯罪現場的罪犯」。歐洲有官員透露，因生產原材料短缺，擔心未來不能持續向烏克蘭供應彈藥。

  • 俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約20萬。
  • 超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。
  • 俄羅斯2022年GDP減少2.3%。
  • 透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。
  • 情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。

 

  • 烏軍預料動員約50萬，估計約13萬人陣亡或嚴重受傷。
  • 烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。
  • 超過800萬難民逃離烏克蘭。
  • 烏克蘭2022年GDP減少35%。
  • 烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（3月17日）

【本港時間3月20日】

【10:33】克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，普京視察馬里烏波爾（Mariupol）時即興改動行程，探訪不同地方。烏克蘭總統幕僚波多利亞克（Mykhailo Podolyak）則批評普京，訪問馬里烏波爾的舉動「損人利己」及「毫不悔改」。【下一頁】

【00:10】英媒報稱，官員及生產商指出，由於火藥及塑膠炸藥及TNT炸藥供應短缺，導致軍工業持續未能滿足歐盟的彈藥訂單。一名德國官員表明，根本問題是歐洲的國防工業未準備好大規模戰爭生產。

【本港時間3月19日】

【19:05】俄羅斯官媒塔斯社（Tass）報稱，普京周日訪問南部軍區總部所在城市頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don），與軍方指揮及管制部官員會面。

【16:00】聯合國及土耳其在上周六（18日）表示。出口協議已延長，但未明言日數。烏方表明延長120日，惟俄方只同意延長60日。

【15:33】普京突然訪問克里米亞，慶祝由烏克蘭吞併當地9周年。他同日轉往頓涅茨克（Donetsk）的馬里烏波爾（Mariupol）訪問，首次到訪俄佔頓巴斯前線地區。【下一頁】

【06:10】烏軍聲稱，仍然有能力為鎮守烏東重鎮巴赫穆特（Bakhmut）的守軍提供足夠補給支援，繼續阻止俄軍試圖佔價領當地。

【本港時間3月18日】

【17:01】英國國防部最新情報指出，俄羅斯國家杜馬可能在下周一（20日）通過法令，改變徵兵年齡由21歲至30歲，希望擴大軍事力量，並指不少18歲至21歲以高教育水平申請豁免。

【10:43】ICC在聲明中指出，有理由相信普京直接參與拐帶烏克蘭兒童的戰爭罪行，同時亦有與其他人合作。【下一頁】

【02:09】土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）表明，芬蘭採取實際行動確保土耳其安全，同意啟動支持芬蘭加入北約的程序。

【本港時間3月17日】

【18:33】斯洛伐克總理宣布Eduard Heger，政府同意向烏克蘭援助米格-29戰機。斯洛伐克軍隊去年一支11架米格-29戰機群退役，當中多數已不能運作，政府將援助烏方仍能操作的戰機。

【18:11】俄羅斯克里姆林宮表明，只同意延長烏克蘭糧食黑海出口協議60日，維持早前俄國外交部立場。

【11:06】聯合國成立的烏克蘭問題獨立國際調查委員會發表報告，指控俄軍在烏克蘭曾蓄意殺害他人﹑有系統虐待他人及強行移送兒童，甚至有證據顯示俄軍可能有大屠殺。俄國否認有關報告的指控。

【01:47】波蘭總統杜達（Andrzej Duda）宣布，數日內將向烏克蘭提供4架米格-29戰機，其他承諾援助的戰機亦準備好。

【俄烏戰爭一周年】重點文章

俄外長拉夫羅夫：正嘗試終戰 烏克蘭人被利用 【下一頁】

俄財閥警告政府資金短缺 恐來年「乾塘」 【下一頁】

耶倫突訪基輔 重申美國續經濟援助 【下一頁】

澤連斯基望與習近平會面 批普京「有病」 【下一頁】

關鍵時序 大事及戰況回顧 【下一頁】

回顧戰情與局勢發展圖輯 【下一頁】

美國援助遠超盟友 軍援已逾3500億 【下一頁】

G20評估全球經濟損失 對俄額外制裁引爭議 【下一頁】

俄佔領13萬平方公里烏地 烏軍重奪兩成 【下一頁】

 

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀

開啟hket App，閱讀全文
地緣政治 軍事 俄羅斯 烏克蘭 戰爭 普京 澤連斯基 美國

下一篇文章

【英國母親節】凱特偕子女溫馨合照 查理斯舊照憶亡母
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

英國亨氏茄汁一年加價6成 某連鎖超市售價「貴到離譜」
英國亨氏茄汁一年加價6成 某連鎖超市售價「貴到離譜」
英業主按揭利息料劇增55% 今年每月平均畀多近4800
英業主按揭利息料劇增55% 今年每月平均畀多近4800
特朗普預言周二將被捕 呼籲支持者示威奪回國家
特朗普預言周二將被捕 呼籲支持者示威奪回國家
【俄烏戰爭一周年】烏批普京如「重返犯罪現場的罪犯」 歐洲恐難持續援彈藥（持續更新）
【俄烏戰爭一周年】烏批普京如「重返犯罪現場的罪犯」 歐洲恐難持續援彈藥（持續更新）
【英國王室】哈里還逾2000萬裝修公帑獲免租 最多慳近700萬
【英國王室】哈里還逾2000萬裝修公帑獲免租 最多慳近700萬
億萬富豪出78萬叫鄰座女乘客除口罩 網民：想坐你隔離
億萬富豪出78萬叫鄰座女乘客除口罩 網民：想坐你隔離
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款