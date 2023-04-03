【俄烏戰爭一周年】澤連斯基感謝烏東守軍 親俄軍事博主被炸死（持續更新）

俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續404日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）感謝東部守軍，特別是巴赫穆特（Bakhmut）。俄羅斯親政府軍事博主塔塔爾斯基（Vladlen Tatarsky）在聖彼得堡（St Petersburg）一間咖啡店被炸死。

俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約20萬。

超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。

俄羅斯2022年GDP減少2.3%。

透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。

情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。

烏軍預料動員約50萬，估計約13萬人陣亡或嚴重受傷。

烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。

超過800萬難民逃離烏克蘭。

烏克蘭2022年GDP減少35%。

烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（3月31日）

【本港時間4月3日】

【10:48】塔塔爾斯基咖啡店內演講時，據指有人送上一個藏有炸彈的小型雕像。炸彈其後爆炸，導致塔塔爾斯基死亡及多人受傷。暫時未知事件幕後主謀，俄國有官員把矛頭直指烏克蘭政府。【下一頁】

【06:49】澤連斯基感謝烏東守軍，直言巴赫穆特戰事仍然激烈，但未提及當地是否已經失守。俄羅斯僱傭兵團「瓦格納」首領普里戈津（Yevgeny Prigozhin）聲稱，已經取下巴赫穆特。

【本港時間4月2日】

【15:15】烏克蘭體育部長Vadym Huttsait指出，戰爭至今已導致262名烏克蘭運動員陣亡，363幢體育設施被摧毀。Huttsait強調，奧運會及其他體育賽事不應准許任何俄羅斯運動員參與。

【07:16】烏克蘭政府指控當地東正教教會美化俄國入侵，以及與俄羅斯「同流合污」。烏克蘭東正教教會表示，基輔政府要求主教Pavlo佩戴電子手銬，當地媒體指Pavlo被下令在家拘禁60日。

【本港時間4月1日】

【12:39】聯合國安理會輪值主席國由4月起改由俄羅斯擔任，外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）相信在周六（1日）主持首個會議。烏克蘭駐聯合國大使基斯利齊亞（Sergiy Kyslytsya）批評，事件荒謬程度再創新高。

【05:16】拜登回應提問關於格爾什科維奇（Evan Gershkovich）在俄羅斯被捕時表示，要求俄方立即「放人」（Let him go）。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）指出，格爾什科維奇盜取俄國機密時當場被捕，稱狀況十分簡單及直接。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀