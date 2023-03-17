【俄烏戰爭一周年】波蘭援烏4戰機 聯合國報告控俄犯戰爭罪（持續更新）

俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續387日，波蘭宣布數日內將援助烏克蘭4架米格-29（MiG-29）戰機。聯合國的調查報告指出，俄軍在烏克蘭有干犯戰爭罪

俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約20萬。

超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。

俄羅斯2022年GDP減少2.3%。

透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。

情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。 烏軍預料動員約50萬，估計約13萬人陣亡或嚴重受傷。

烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。

超過800萬難民逃離烏克蘭。

烏克蘭2022年GDP減少35%。

烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（3月16日）

【本港時間3月17日】

【11:06】聯合國成立的烏克蘭問題獨立國際調查委員會發表報告，指控俄軍在烏克蘭曾蓄意殺害他人﹑有系統虐待他人及強行移送兒童，甚至有證據顯示俄軍可能有大屠殺。俄國否認有關報告的指控。

【01:47】波蘭總統杜達（Andrzej Duda）宣布，數日內將向烏克蘭提供4架米格-29戰機，其他承諾援助的戰機亦準備好。

【本港時間3月16日】

【14:24】美國與俄羅斯正爭相尋找美國的無人機殘骸，美方預計無人機殘骸已沉沒至5,000呎深海底，即使俄方尋獲殘骸也難以令無人機恢復操作，或取得有價值資訊。

【10:52】美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）與俄羅斯防長紹伊古（Sergei Shoigu）通話，紹伊古批評美方無人機於克里米亞海岸飛行的行徑本質具挑釁性，或導致黑海地區局勢升級。【下一頁】

【08:57】俄羅斯國防部將於4月1日起徵召新兵入伍，目標是為俄軍招募40萬職業軍人。

【本港時間3月15日】

【18:10】英國皇家空軍被指與德國空軍在美國無人機墜毀黑海後數小時，曾一同參與北約（NATO）聯合行動，在接近東歐愛沙尼亞空域，攔截兩架俄軍伊留申-78（Ilyushin IL-78）空中加油機。

【10:05】美軍歐洲司令部指出，兩架俄羅斯蘇-27（Su-27）戰鬥機攔截無人機時懷疑發生碰撞，強調當時只在國際領空執行例行行動，批評俄軍行為不安全、魯莽且不專業。俄羅斯國防部則否認發生碰撞，指美軍無人機因急速轉彎失控而墮海。【下一頁】

【06:05】波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）表示，未來4周至6周內可能向烏克蘭提供米格-29戰機（MiG-29）。

【本港時間3月14日】

【13:25】澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）宣稱，烏克蘭的未來將取決於東部戰線的結果，而且當地戰情十分「痛苦」，但揚言摧毀敵軍所有軍事力量。

【10:44】俄國外交部副部長韋爾希寧（Sergey Vershinin）表明，莫斯科政府不反對黑海糧食出口協議，但只同意今次延長僅60日。一名烏克蘭高層官員批評，俄國舉動是修改協議。【下一頁】

【00:27】檢察官Karim Ahmad Khan據悉將首次要求針對兩宗俄烏戰爭的戰爭罪案件，拘捕數名俄羅斯人士。

【本港時間3月13日】

【10:48】澤連斯基稱俄軍自上周一（6日）起單在巴赫穆特附近戰場，已有超過1,100人死亡。俄羅斯國防部同日反稱，在過去24小時內，擊斃超過220名烏軍。【下一頁】

【04:04】澤連斯基指被俄軍槍決的老兵名為Oleksandr Igorevich Matsievskyi，讚揚他成為烏克蘭人民反抗的精神象徵，授予對方「烏克蘭英雄」（Hero of Ukraine）稱號。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀