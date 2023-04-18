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【俄烏戰爭一周年】普京訪兩俄佔領區 俄外長稱想盡快停止衝突（持續更新）

環球政治 16:37 2023/04/18

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俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續419日，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）表示，俄國有意盡快解決與烏克蘭衝突。俄羅斯法院宣布，著名反對派Vladimir Kara-Murza因傳播反對俄烏戰爭資訊，被重判入獄25年。

  • 俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約20萬。
  • 超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。
  • 透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。
  • 情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。

 

  • 烏軍預料動員約50萬，估計約13萬人陣亡或嚴重受傷。
  • 烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。
  • 超過800萬難民逃離烏克蘭。
  • 烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（4月18日）

【本港時間4月18日】

【16:33】克里姆林宮表示，總統普京（Vladimir Putin）訪問俄羅斯佔領的赫爾松（Kherson）及盧甘斯克（Luhansk）地區。普京出席赫爾松舉行的軍事會議，聽取關於赫爾松及札波羅熱（Zaporizhzhia）地區的軍情匯報。

【10:45】正在巴西訪問的拉夫羅夫感謝巴西對烏克蘭局勢起源發表明確立場，亦致謝巴西嘗試解決衝突作出的貢獻。他亦同時批評西方，一直在國際領域掌握控制權。【下一頁】

【01:01】擁有俄英雙重國籍的Kara-Murza於去年4月被捕，遭起訴散播關於俄烏戰爭的錯誤資訊及叛國，最終被俄羅斯法庭判處入獄25年，成為當地針對反對派人士最重刑罰。

【本港時間4月17日】

【13:22】七國集團（G7）外長會議上，各國外長商討印度太平洋地區及烏克蘭局勢。

【10:11】巴西總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）指控美國與歐洲延長烏克蘭戰爭，提議創立類似二十國集團（G20）的組織來商討烏克蘭戰爭，以結束戰爭並確立和平。

【00:50】俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）創辦人普里戈津（Yevgeny Prigozhin）發文，要求俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）宣布戰爭結束。

【本港時間4月16日】

【18:31】波蘭和匈牙利上周六（15日）相繼宣布，禁止烏克蘭穀物進口以保護本地農業。匈牙利未透露禁令何時生效，但兩國禁令都會在6月底結束。【下一頁】

【10:16】俄羅斯加緊於烏克蘭東部巴赫穆特（Bakhmut）的攻勢，俄羅斯國防部指，俄羅斯僱傭兵「瓦格納」（Wagner）再佔領巴赫穆特的兩個地區。烏軍方指巴赫穆特戰場的血腥程度為前所未有，但部隊仍堅守陣地。

【俄烏戰爭一周年】重點文章

俄外長拉夫羅夫：正嘗試終戰 烏克蘭人被利用 【下一頁】

俄財閥警告政府資金短缺 恐來年「乾塘」 【下一頁】

耶倫突訪基輔 重申美國續經濟援助 【下一頁】

澤連斯基望與習近平會面 批普京「有病」 【下一頁】

關鍵時序 大事及戰況回顧 【下一頁】

回顧戰情與局勢發展圖輯 【下一頁】

美國援助遠超盟友 軍援已逾3500億 【下一頁】

G20評估全球經濟損失 對俄額外制裁引爭議 【下一頁】

俄佔領13萬平方公里烏地 烏軍重奪兩成 【下一頁】

 

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀

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