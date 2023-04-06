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【俄烏戰爭一周年】普京批美歐釀危機 波蘭料組戰機援助聯盟（持續更新）

環球政治 11:03 2023/04/06

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俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續407日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）指摘美國及歐盟，需要為現時烏克蘭危機局面負責。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，波蘭將組成聯盟，協助西方盟友向烏克蘭援助戰機。。

  • 俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約20萬。
  • 超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。
  • 俄羅斯2022年GDP減少2.3%。
  • 透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。
  • 情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。

 

  • 烏軍預料動員約50萬，估計約13萬人陣亡或嚴重受傷。
  • 烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。
  • 超過800萬難民逃離烏克蘭。
  • 烏克蘭2022年GDP減少35%。
  • 烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（4月5日）

【本港時間4月6日】

【10:35】普京會見17國新任駐俄大使時表示，美國在2014年支持烏克蘭的「顏色革命」，導致如今俄烏處於衝突局面。他亦指出，歐盟先向俄羅斯發起地緣政治對抗。惟普京亦表明，俄羅斯不打算自我孤立，願意與其他國家合作。【下一頁】

【02:47】澤連斯基指波蘭成功領頭為烏克蘭援助坦克，認為波蘭將在戰機援助上取得相同成果。澤連斯基再次促請加快軍事援助，表明在烏克蘭的戰事是為自由而戰。

【本港時間4月5日】

【18:16】澤連斯基與妻子奧萊娜（Olena Zelenska）抵達華沙，與波蘭總統杜達（Andrzej Duda）會面。

【14:48】波蘭官員指澤連斯基已穿越邊境，正前往首都華沙，展開戰後首次訪問當地行程。

【11:00】美國是次軍援烏克蘭3套空中監察雷達﹑反坦克火箭炮及燃料車輛等。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，支持烏克蘭能夠保障美國價值，加強美國安全﹑保護雙方經濟及國家。

【06:10】人權理事會28個成員國同意，支持針對俄烏戰爭發生的戰爭罪獨立調查延長一年。多達17個成員國棄權，只有中國及非洲國家厄立特里亞（Eritrea）反對延長。

【本港時間4月4日】

【17:00】因咖啡店炸彈案喪生的親政府軍事博主塔塔爾斯基（Vladlen Tatarsky）曾加入分離主義組織有份作戰，也曾公開批評俄軍及讚揚俄羅斯僱傭軍團「瓦格納集團」（Wagner Group）。【下一頁】

【16:02】英媒報道指，俄羅斯俄羅斯聯邦安全局（FSB）要求高官及國企高層交出護照。【下一頁】

【14:06】俄羅斯就親政府軍事博主塔塔爾斯基（Vladlen Tatarsky）遭炸死一案，已拘捕26歲女子特蕾波娃（Daria Trepova），該女曾參與反戰集會。【下一頁】

【10:53】芬蘭今日（4日）會加入北約（NATO），俄羅斯副外長格魯什科（Alexander Grushko）指，俄將加強在西部和西北部的軍力。如其餘北約國家在芬蘭部署軍隊和軍備，俄方將採取額外措施確保軍事安全。【下一頁】

【04:34】美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）訪問烏克蘭，爭取華府加強對烏軍事援助，包括提供F-16戰機和遠程導彈。

【俄烏戰爭一周年】重點文章

俄外長拉夫羅夫：正嘗試終戰 烏克蘭人被利用 【下一頁】

俄財閥警告政府資金短缺 恐來年「乾塘」 【下一頁】

耶倫突訪基輔 重申美國續經濟援助 【下一頁】

澤連斯基望與習近平會面 批普京「有病」 【下一頁】

關鍵時序 大事及戰況回顧 【下一頁】

回顧戰情與局勢發展圖輯 【下一頁】

美國援助遠超盟友 軍援已逾3500億 【下一頁】

G20評估全球經濟損失 對俄額外制裁引爭議 【下一頁】

俄佔領13萬平方公里烏地 烏軍重奪兩成 【下一頁】

 

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀

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