【俄烏戰爭一周年】捷克憂西方援助難持續 澤連斯基訪烏東激勵士氣（持續更新）

俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續393日，捷克總統帕維爾（Petr Pavel）表示，擔心西方可能陷入戰爭疲勞，難以保持現時援助烏克蘭的力度。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）視察烏東前線，激勵堅守當地士兵的士氣。

俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約20萬。

超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。

俄羅斯2022年GDP減少2.3%。

透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。

情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。 烏軍預料動員約50萬，估計約13萬人陣亡或嚴重受傷。

烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。

超過800萬難民逃離烏克蘭。

烏克蘭2022年GDP減少35%。

烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（3月21日）

【本港時間3月23日】

【10:49】德國《南德意志報》（Süddeutsche Zeitung）引述帕維爾，若美國降低援烏力度，部分歐洲國家估計亦會相應調整援助。帕維爾指西方應把戰爭疲勞納入考量，擔心援助會隨日逐減。

【01:08】澤連斯基到訪巴赫穆特（Bakhmut）附近的前線地區，與當地的烏軍會面，讚揚他們是英雄，自己十分榮幸能與英雄同場及握手。

【00:34】烏軍發言人憂慮，東部城市阿瓦迪夫卡（Avdiivka）恐怕會成為第二個巴赫穆特。

【本港時間3月22日】

【10:40】普京指英國如援助烏克蘭「挑戰者2型」（Challenger 2）坦克時，同時提供貧鈾彈，即西方集體使用涉及「核成分」的武器，俄羅斯將採取相應行動。英國國防部發言人表明，俄羅斯散播假消息。【下一頁】

【09:42】IMF同意向烏克蘭借貨約156億英鎊，在高不確定性環境下維持當地經濟及財政穩定，恢復烏國負債水平至可持續性，同時亦幫助烏克蘭戰後鋪路加入歐盟。但計劃仍有待IMF董事會商討，獲批准後才可以開始執行。

【本港時間3月21日】

【12:07】日本首相岸田文雄據報已結束訪問印度行程，今日於波蘭乘坐火車轉往烏克蘭首都基輔，稍後將會晤烏克蘭總統澤連斯基（Vladimir Zelenskyy）。【下一頁】

【10:35】俄羅斯國防部指，於波羅的海執勤的防空部隊雷達設施檢測到美軍空軍B52H戰略轟炸機，向俄羅斯國界方向飛行，已派出一架Su-35戰機升空，防止美方戰機侵境。【下一頁】

【07:42】烏克蘭國防部表示，原定供莫斯科黑海艦隊使用的俄羅斯巡航導彈在克里米亞半島北部城市Dzhankoi發生爆炸，已被摧毀。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀