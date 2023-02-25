【俄烏戰爭一周年】拜登不認為中國會援俄武器 美國增援逾780億（持續更新）

俄羅斯與烏克蘭戰爭進入一周年，美國宣布將向烏克蘭提供100億美元（約785億港元）新財政援助，其中3億將用以支援摩爾多瓦減少依賴俄羅斯能源。七大工業國組織（G7）宣布，加大制裁俄羅斯。

俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約20萬。

超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。

俄羅斯2022年GDP減少2.3%。

透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。

情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。 烏軍預料動員約50萬，估計約13萬人陣亡或嚴重受傷。

烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。

超過800萬難民逃離烏克蘭。

烏克蘭2022年GDP減少35%。

烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

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俄軍最新攻勢

【本港時間2月25日】

【16:27】美國總統拜登（Joe Biden）表示，不認為中國有動機向俄羅斯提供武器，目前亦無證據顯示中方有相關行動，但警告如中國援助俄方武器，美國將作出回應。

【12:07】G7宣布加強制裁俄羅斯，削弱其戰爭機器運作。G7將針對俄羅斯鑽石出口加以制裁，並警告任何第三方國家如協助俄羅斯避過制裁，將面臨沉重代價。G7亦被指設立加強協調機制，阻止俄羅斯逃避現行G7制裁。

【02:55】美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，新援助將用在烏克蘭能源基建，協助維持學校﹑醫院及庇難所等設施運作，幫助烏克蘭繼續對抗俄羅斯，同時滿足市民需求。

【本港時間2月24日】

【22:30】波蘭表示，已向烏克蘭運送首架「豹2」坦克。波蘭早前承諾，會向烏克蘭提供14架「豹2」坦克。

【21:15】加拿大將向烏克蘭提供3,200萬美元安全援助。

【17:41】美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）宣布，華府將向烏克蘭提供20億美元（約155.6億港元）安全援助。

【10:40】聯合國大會以141票支持、7票反對及32票棄權，大比數通過動議，促請俄國無條件立即撤出烏克蘭，並呼籲維持「完整﹑合理及長久的和平」（comprehensive, just and lasting peace）。 【下一頁】

【08:25】澤連斯基坦言，南部部分地區戰況有危機，烏東戰情亦是「非常困難」。

【02:58】德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）表明，憂慮俄烏戰爭變成長久之戰，但德國及西方會繼續無限期支持烏方。他亦指俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）最終會理解，俄國戰爭目的是不可能實現。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀