【俄烏戰爭一周年】德總理稱中方保證不軍援俄國 俄軍被指用鏟作戰（持續更新）

俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續376日，德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）表示，中國保證不會向俄羅斯提供武器裝備。俄羅斯士兵被指遭下令，用鐵鏟攻擊烏克蘭防線。

俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約20萬。

超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。

俄羅斯2022年GDP減少2.3%。

透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。

情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。 烏軍預料動員約50萬，估計約13萬人陣亡或嚴重受傷。

烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。

超過800萬難民逃離烏克蘭。

烏克蘭2022年GDP減少35%。

烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（3月3日）

【本港時間3月6日】

【10:32】英國國防部情報指出，俄軍2月時曾被下令，在只有槍械及鐵鏟的情況下，強攻烏軍一個重兵防守點。【下一頁】

【08:33】朔爾茨稱獲中方保證，不會向俄羅斯提供武器援助。他指現階段未有跡象顯示中國有援助俄羅斯，但表明中方如援助將有後果。

【本港時間3月5日】

【19:16】拉脫維亞總理卡林斯（Krišjānis Kariņš）指出，向烏克蘭援助戰機只是時間問題，稱想不到理由西方國家會拒絕向烏克蘭提供所需的戰機援助。

【15:02】英國國防部最新俄烏戰爭情報指出，俄軍加大對巴赫穆特攻勢，當地烏守軍面臨沉重壓力。烏軍聲稱俄軍嘗試包圍巴赫穆特，但未成功。

【10:24】俄羅斯國防部表示，防長紹伊古上周六（4日）訪問在烏克蘭前線作戰的俄軍，向軍方人員頒發勳章及與高層軍官會面。

【本港時間3月3日】

【18:34】烏克蘭總統顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）強調，烏克蘭與俄羅斯發生的基建爆炸無關，指事件為俄國內部失控。

【16:45】俄羅斯僱傭兵瓦格納集團（Wagner Group）首領普里戈津（Yevgeny Prigozhin）周五（3日）宣稱，烏東要地巴赫姆特（Bakhmut）已被俄軍包圍，呼籲烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）撤兵。

【10:40】歐柏嘉稱俄國政府受西方制裁嚴重施壓，資金持續減少，因此開始把「觸手」伸向各大財閥，尋求財政資源。【下一頁】

【09:00】美國官員透露，華府4億美元新烏克蘭軍事援助中主要供應彈藥，估計援助亦是總統拜登（Joe Biden）與來訪德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）商討內容之一。

【俄烏戰爭一周年】重點文章

【俄烏戰爭一周年】耶倫突訪基輔 重申美國續經濟援助 【下一頁】

澤連斯基望與習近平會面 批普京「有病」 【下一頁】

關鍵時序 大事及戰況回顧 【下一頁】

回顧戰情與局勢發展圖輯 【下一頁】

美國援助遠超盟友 軍援已逾3500億 【下一頁】

G20評估全球經濟損失 對俄額外制裁引爭議 【下一頁】

俄佔領13萬平方公里烏地 烏軍重奪兩成 【下一頁】

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀