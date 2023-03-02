【俄烏戰爭一周年】布林肯無意見中俄外長 美尋支持研制裁中國（持續更新）

俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續372日，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，未有計劃在二十國集團（G20）外長峰會舉行期間，與中俄外長會面。外媒報稱，美國正尋求盟友支持，一旦中國援助俄羅斯武器將發動制裁。

俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約20萬。

超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。

俄羅斯2022年GDP減少2.3%。

透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。

情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。 烏軍預料動員約50萬，估計約13萬人陣亡或嚴重受傷。

烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。

超過800萬難民逃離烏克蘭。

烏克蘭2022年GDP減少35%。

烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（2月28日）

【本港時間3月2日】

【10:43】G20外長峰會將在周四（3月2日）舉行會議，布林肯指未打算在峰會期間與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）及中國外長秦剛會面。【下一頁】

【06:13】路透社報稱，如果中國軍援俄羅斯，美國政府將發動制裁，華府正尋求盟友支持，並制定潛在制裁計劃。

【本港時間3月1日】

【18:53】烏克蘭總統顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）否認，烏軍曾派無人機進入俄羅斯境內施襲，否認涉及近日俄國基建遇襲事件。

【10:39】普京表明，FSB需要阻止「破壞團體」由烏克蘭進入俄羅斯，加強保護俄國基建，以及防止西方情報機構讓俄國內的「恐怖份子及極端份子」死灰復燃。【下一頁】

【08:47】烏軍指俄軍除持續強攻頓涅茨克（Donetsk）的巴赫姆特外，亦轟炸鄰近邊境的北部地區如哈爾科夫（Kharkiv）。澤連斯基坦言，巴赫姆特戰情為現時最嚴峻。

【本港時間2月28日】

【22:03】克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，特別軍事行動的目標仍是俄方優先事項，但若果烏克蘭政府接受去年4個兼併入俄的烏東地區屬於俄羅斯，俄方就會對談判持開放態度。

【16:56】俄羅斯聖彼得堡（St. Petersburg）市政府宣布，當地周二（28日）暫時停飛航班至當地時間中午12時（香港時間下午5時）。據俄國媒體報稱，當地出現不明飛行物，已出動戰機監察。

【10:43】耶倫當日先後會見澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）﹑烏克蘭財長馬爾琴科（Serhiy Marchenko）及其他基輔政府高官，表明美國會一直支持烏克蘭，延續拜登（Joe Biden）早前訪問時的論調。【下一頁】

【07:20】Wizz Air宣布，由3月14日起停止飛往摩爾多瓦首都基希納烏（Chisinau）的航班，表明有航空安全疑慮。Nicu Popescu

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關鍵時序 大事及戰況回顧 【下一頁】

回顧戰情與局勢發展圖輯 【下一頁】

美國援助遠超盟友 軍援已逾3500億 【下一頁】

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀