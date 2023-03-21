【俄烏戰爭一周年】岸田文雄轉赴基輔晤澤連斯基 美俄戰機再交鋒（持續更新）

俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續391日，有指日本首相岸田文雄已離開印度轉往烏克蘭首都基輔，稍後將會晤烏克蘭總統澤連斯基（Vladimir Zelenskyy）。烏克蘭聲稱原定供應黑海艦隊的俄羅斯巡航導彈已被摧毀，另外俄羅斯指有兩架美軍戰略轟炸機飛向俄羅斯邊境，俄方已緊急派出Su-35戰機作震懾。

俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約20萬。

超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。

俄羅斯2022年GDP減少2.3%。

透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。

情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。 烏軍預料動員約50萬，估計約13萬人陣亡或嚴重受傷。

烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。

超過800萬難民逃離烏克蘭。

烏克蘭2022年GDP減少35%。

烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（3月20日）

【本港時間3月21日】

【12:07】日本首相岸田文雄據報已結束訪問印度行程，今日於波蘭乘坐火車轉往烏克蘭首都基輔，稍後將會晤烏克蘭總統澤連斯基（Vladimir Zelenskyy）。

【10:35】俄羅斯國防部指，於波羅的海執勤的防空部隊雷達設施檢測到美軍空軍B52H戰略轟炸機，向俄羅斯國界方向飛行，已派出一架Su-35戰機升空，防止美方戰機侵境。【下一頁】

【07:42】烏克蘭國防部表示，原定供莫斯科黑海艦隊使用的俄羅斯巡航導彈在克里米亞半島北部城市Dzhankoi發生爆炸，已被摧毀。

【本港時間3月20日】

【10:33】克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，普京視察馬里烏波爾（Mariupol）時即興改動行程，探訪不同地方。烏克蘭總統幕僚波多利亞克（Mykhailo Podolyak）則批評普京，訪問馬里烏波爾的舉動「損人利己」及「毫不悔改」。【下一頁】

【00:10】英媒報稱，官員及生產商指出，由於火藥及塑膠炸藥及TNT炸藥供應短缺，導致軍工業持續未能滿足歐盟的彈藥訂單。一名德國官員表明，根本問題是歐洲的國防工業未準備好大規模戰爭生產。

【本港時間3月19日】

【19:05】俄羅斯官媒塔斯社（Tass）報稱，普京周日訪問南部軍區總部所在城市頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don），與軍方指揮及管制部官員會面。

【16:00】聯合國及土耳其在上周六（18日）表示。出口協議已延長，但未明言日數。烏方表明延長120日，惟俄方只同意延長60日。

【15:33】普京突然訪問克里米亞，慶祝由烏克蘭吞併當地9周年。他同日轉往頓涅茨克（Donetsk）的馬里烏波爾（Mariupol）訪問，首次到訪俄佔頓巴斯前線地區。【下一頁】

【06:10】烏軍聲稱，仍然有能力為鎮守烏東重鎮巴赫穆特（Bakhmut）的守軍提供足夠補給支援，繼續阻止俄軍試圖佔價領當地。

【本港時間3月18日】

【17:01】英國國防部最新情報指出，俄羅斯國家杜馬可能在下周一（20日）通過法令，改變徵兵年齡由21歲至30歲，希望擴大軍事力量，並指不少18歲至21歲以高教育水平申請豁免。

【10:43】ICC在聲明中指出，有理由相信普京直接參與拐帶烏克蘭兒童的戰爭罪行，同時亦有與其他人合作。【下一頁】

【02:09】土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）表明，芬蘭採取實際行動確保土耳其安全，同意啟動支持芬蘭加入北約的程序。

【本港時間3月17日】

【18:33】斯洛伐克總理宣布Eduard Heger，政府同意向烏克蘭援助米格-29戰機。斯洛伐克軍隊去年一支11架米格-29戰機群退役，當中多數已不能運作，政府將援助烏方仍能操作的戰機。

【18:11】俄羅斯克里姆林宮表明，只同意延長烏克蘭糧食黑海出口協議60日，維持早前俄國外交部立場。

【11:06】聯合國成立的烏克蘭問題獨立國際調查委員會發表報告，指控俄軍在烏克蘭曾蓄意殺害他人﹑有系統虐待他人及強行移送兒童，甚至有證據顯示俄軍可能有大屠殺。俄國否認有關報告的指控。

【01:47】波蘭總統杜達（Andrzej Duda）宣布，數日內將向烏克蘭提供4架米格-29戰機，其他承諾援助的戰機亦準備好。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀