  • 24°C
香港時間 : 2023420日 (週四) 21:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【俄烏戰爭一周年】北約首長突訪基輔 美再增逾25億軍援（持續更新）

環球政治 21:04 2023/04/20

分享：

分享：

俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續421日，美國宣布再向烏克蘭提供3.25億（約25.5億港元）軍事援助，為戰爭以來第36次。俄羅斯被指在北海建立情報網絡，意圖搜集情報及破壞。

  • 俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約20萬。
  • 超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。
  • 透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。
  • 情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。

 

  • 烏軍預料動員約50萬，估計約13萬人陣亡或嚴重受傷。
  • 烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。
  • 超過800萬難民逃離烏克蘭。
  • 烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（4月19日）

【本港時間4月20日】

【21:02】北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）突然到訪基輔，是戰爭爆發以來首次到訪烏克蘭。他先到陣亡將士紀念牆獻花，再到聖邁克爾廣場（St. Michael's Square）檢視烏軍俘獲的一輛俄軍坦克，預料稍後會與澤連斯基等官員會晤。

【10:17】北歐4國的多間公營廣播機構指控，俄國利用漁船及科學研究船為掩飾，在北海執行情報活動。【下一頁】

【00:39】美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，今次向烏克蘭提供更多可以用於俗稱「海馬士」（HIMARS）高機動性多管火箭炮系統的彈藥，同時亦有其他武器裝備，加強烏軍的作戰能力。

【本港時間4月19日】

【10:51】聯合國發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）指出，美方有傳的行為不符合聯合國憲章及聯合國外交特權及豁免公約中，美國應該肩負的責任。杜雅里克堅稱，古特雷斯不會對任何國家軟弱。【下一頁】

【10:08】尹錫悅接受《路透社》訪問時表示，如果俄烏戰爭出現國際社會不能接受的行為，如大規模攻擊平民或大屠殺等，南韓難以只繼續人道或財政援助。今次為俄烏戰爭逾一年來，尹錫悅首次暗示可能軍援烏克蘭。

【本港時間4月18日】

【16:33】克里姆林宮表示，總統普京（Vladimir Putin）訪問俄羅斯佔領的赫爾松（Kherson）及盧甘斯克（Luhansk）地區。普京出席赫爾松舉行的軍事會議，聽取關於赫爾松及札波羅熱（Zaporizhzhia）地區的軍情匯報。

【10:45】正在巴西訪問的拉夫羅夫感謝巴西對烏克蘭局勢起源發表明確立場，亦致謝巴西嘗試解決衝突作出的貢獻。他亦同時批評西方，一直在國際領域掌握控制權。【下一頁】

【01:01】擁有俄英雙重國籍的Kara-Murza於去年4月被捕，遭起訴散播關於俄烏戰爭的錯誤資訊及叛國，最終被俄羅斯法庭判處入獄25年，成為當地針對反對派人士最重刑罰。

【俄烏戰爭一周年】重點文章

俄外長拉夫羅夫：正嘗試終戰 烏克蘭人被利用 【下一頁】

俄財閥警告政府資金短缺 恐來年「乾塘」 【下一頁】

耶倫突訪基輔 重申美國續經濟援助 【下一頁】

澤連斯基望與習近平會面 批普京「有病」 【下一頁】

關鍵時序 大事及戰況回顧 【下一頁】

回顧戰情與局勢發展圖輯 【下一頁】

美國援助遠超盟友 軍援已逾3500億 【下一頁】

G20評估全球經濟損失 對俄額外制裁引爭議 【下一頁】

俄佔領13萬平方公里烏地 烏軍重奪兩成 【下一頁】

 

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀

開啟hket App，閱讀全文
地緣政治 軍事 俄羅斯 烏克蘭 戰爭 普京 澤連斯基 美國

下一篇文章

日本3月旅客人數接近疫情前水平 首季平均消費超2019年
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

湯告魯斯愛女17歲生日 再為母親電影獻唱或鋪路入行
湯告魯斯愛女17歲生日 再為母親電影獻唱或鋪路入行
美前國師班農狂踩馬斯克 「仲信佢既正傻瓜」
美前國師班農狂踩馬斯克 「仲信佢既正傻瓜」
英3月通脹率仍破10% 超外界預期
英3月通脹率仍破10% 超外界預期
【俄烏戰爭一周年】北約首長突訪基輔 美再增逾25億軍援（持續更新）
【俄烏戰爭一周年】北約首長突訪基輔 美再增逾25億軍援（持續更新）
尼馬模特女友IG騷孕肚 復合數月喜迎首個愛情結晶
尼馬模特女友IG騷孕肚 復合數月喜迎首個愛情結晶
英國專家警告某類住宅設施過時 恐拖低樓價多達15萬
英國專家警告某類住宅設施過時 恐拖低樓價多達15萬
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款