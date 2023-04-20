【俄烏戰爭一周年】北約首長突訪基輔 美再增逾25億軍援（持續更新）

俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續421日，美國宣布再向烏克蘭提供3.25億（約25.5億港元）軍事援助，為戰爭以來第36次。俄羅斯被指在北海建立情報網絡，意圖搜集情報及破壞。

俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約20萬。

超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。

透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。

情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。

烏軍預料動員約50萬，估計約13萬人陣亡或嚴重受傷。

烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。

超過800萬難民逃離烏克蘭。

烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（4月19日）

【本港時間4月20日】

【21:02】北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）突然到訪基輔，是戰爭爆發以來首次到訪烏克蘭。他先到陣亡將士紀念牆獻花，再到聖邁克爾廣場（St. Michael's Square）檢視烏軍俘獲的一輛俄軍坦克，預料稍後會與澤連斯基等官員會晤。

【10:17】北歐4國的多間公營廣播機構指控，俄國利用漁船及科學研究船為掩飾，在北海執行情報活動。【下一頁】

【00:39】美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，今次向烏克蘭提供更多可以用於俗稱「海馬士」（HIMARS）高機動性多管火箭炮系統的彈藥，同時亦有其他武器裝備，加強烏軍的作戰能力。

【本港時間4月19日】

【10:51】聯合國發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）指出，美方有傳的行為不符合聯合國憲章及聯合國外交特權及豁免公約中，美國應該肩負的責任。杜雅里克堅稱，古特雷斯不會對任何國家軟弱。【下一頁】

【10:08】尹錫悅接受《路透社》訪問時表示，如果俄烏戰爭出現國際社會不能接受的行為，如大規模攻擊平民或大屠殺等，南韓難以只繼續人道或財政援助。今次為俄烏戰爭逾一年來，尹錫悅首次暗示可能軍援烏克蘭。

【本港時間4月18日】

【16:33】克里姆林宮表示，總統普京（Vladimir Putin）訪問俄羅斯佔領的赫爾松（Kherson）及盧甘斯克（Luhansk）地區。普京出席赫爾松舉行的軍事會議，聽取關於赫爾松及札波羅熱（Zaporizhzhia）地區的軍情匯報。

【10:45】正在巴西訪問的拉夫羅夫感謝巴西對烏克蘭局勢起源發表明確立場，亦致謝巴西嘗試解決衝突作出的貢獻。他亦同時批評西方，一直在國際領域掌握控制權。【下一頁】

【01:01】擁有俄英雙重國籍的Kara-Murza於去年4月被捕，遭起訴散播關於俄烏戰爭的錯誤資訊及叛國，最終被俄羅斯法庭判處入獄25年，成為當地針對反對派人士最重刑罰。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀