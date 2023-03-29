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【俄烏戰爭一周年】俄稱擊落美援烏炸彈 美停向俄分享核力量數據（持續更新）

環球政治 11:08 2023/03/29

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俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續399日，俄羅斯政府宣布首次擊落美國援助烏克蘭的GLSDB制導小直徑炸彈。另外，由於莫斯科決定暫停參與《新削減戰略武器條約》，美方將停止向俄分享核力量數據。

 

  • 俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約20萬。
  • 超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。
  • 俄羅斯2022年GDP減少2.3%。
  • 透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。
  • 情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。

 

  • 烏軍預料動員約50萬，估計約13萬人陣亡或嚴重受傷。
  • 烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。
  • 超過800萬難民逃離烏克蘭。
  • 烏克蘭2022年GDP減少35%。
  • 烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（3月27日）

【本港時間3月29日】

【11:07】俄羅斯單親父莫斯卡廖夫 (Alexei Moskalyov)因13歲女兒畫反戰畫接受調查，警方發現其批評俄軍言論，控以詆毀軍隊之罪，法院判莫斯卡廖夫罪成入獄兩年。【下一頁】

【06:23】由於莫斯科決定暫停參與《新削減戰略武器條約》，美方將停止向俄分享核力量數據。

【03:40】俄羅斯國防部宣布，首次擊落美國援助烏克蘭的GLSDB制導小直徑炸彈，並攔截18枚「海馬士」（HIMARS）的高機動性多管火箭炮炮彈。

【本港時間3月28日】

【09:20】德國承諾向烏克蘭提供的18輛「豹2」主戰坦克已在烏克蘭邊境完成移交，大約40輛Marder步兵戰車也抵達烏克蘭。

【06:47】聯合國安理會已否決俄羅斯提出調查北溪管道爆炸事件的動議，雖然俄羅斯、中國及巴西都投下贊成票，但由於未能達到所需的9票門檻而未能通過。

【本港時間3月27日】

【17:43】波蘭表示除非俄羅斯從烏克蘭撤軍，否則應禁止俄羅斯和白俄羅斯運動員參加2024年巴黎奧運。

【16:04】俄羅斯國營通訊社RIA指，烏軍炮擊被佔領的頓涅茨克市Kalininsky區，未知具體死傷人數，但有影片顯示上空升起煙霧。

【10:55】俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）指中俄並未建立軍事同盟，兩國武裝力量及軍事技術等方面合作為透明的，俄方並未隱瞞這一點。北約批評俄羅斯的核言論危險和不負責任，但沒有看到俄方核態勢變化導致北約需調整態勢。【下一頁】

【本港時間3月26日】

【14:59】俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）宣布，將於鄰國白俄羅斯部署戰術核武，俄方將在7月1日前完成建造位於白俄境內的戰術核武儲存設施，並仍然保留武器實際控制權。【下一頁】

【07:13】烏克蘭副防長馬利亞 (Hanna Maliar) 於社交媒體Facebook，敦促烏克蘭人不要公開討論烏軍即將發起的攻勢細節。

【本港時間3月25日】

【14:20】俄羅斯對烏克蘭多個地區進行遠程轟炸，造成至少10名平民死亡及20人受傷。

【07:27】來自瑞典、挪威、芬蘭和丹麥的空軍指揮官已同意建立統一北歐防空系統，以應對來自俄羅斯威脅。

【本港時間3月24日】

【16:58】烏軍總參謀長Oleksandr Syrskyi表示，即將展開反擊，稱俄羅斯僱傭兵「瓦格納」（Wagner）承受沉重戰損，軍心已大不如前。

【10:40】梅德韋傑夫指，如任何國家試圖執行國際刑事法院（ICC）法令，拘捕總統普京（Vladimir Putin），將視同向俄羅斯宣戰。他續稱，試想一個擁核國元首如前往德國時被捕，俄國將動用所有導彈及武器，向德國聯邦議院（Bundestag）及總理辦公室發動攻勢。【下一頁】

【04:41】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在向歐盟領袖發聲的影片中表明，戰爭長度將取決於歐盟約束俄羅斯的力度。他如歐洲行動停滯，將給予「魔鬼」時間重組力量及準備長期戰爭，指歐洲有能力阻止狀況發生。

【俄烏戰爭一周年】重點文章

俄外長拉夫羅夫：正嘗試終戰 烏克蘭人被利用 【下一頁】

俄財閥警告政府資金短缺 恐來年「乾塘」 【下一頁】

耶倫突訪基輔 重申美國續經濟援助 【下一頁】

澤連斯基望與習近平會面 批普京「有病」 【下一頁】

關鍵時序 大事及戰況回顧 【下一頁】

回顧戰情與局勢發展圖輯 【下一頁】

美國援助遠超盟友 軍援已逾3500億 【下一頁】

G20評估全球經濟損失 對俄額外制裁引爭議 【下一頁】

俄佔領13萬平方公里烏地 烏軍重奪兩成 【下一頁】

 

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀

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