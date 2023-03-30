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【俄烏戰爭一周年】俄或尋增兵40萬 德國增逾千億軍援（持續更新）

環球政治 16:28 2023/03/30

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俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續400日，俄羅斯僱傭兵團「瓦格納」首領普里戈津（Yevgeny Prigozhin）聲稱，在烏東巴赫穆特（Bakhmut ）的戰事嚴重損害兵力。德國政府同意，向烏克蘭增加120億歐元（約1,020億港元）軍事援助。

  • 俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約20萬。
  • 超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。
  • 俄羅斯2022年GDP減少2.3%。
  • 透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。
  • 情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。

 

  • 烏軍預料動員約50萬，估計約13萬人陣亡或嚴重受傷。
  • 烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。
  • 超過800萬難民逃離烏克蘭。
  • 烏克蘭2022年GDP減少35%。
  • 烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（3月29日）

【本港時間3月30日】

【16:24】英國國防部最新情報分析指出，俄羅斯估計在短期內尋求增兵40萬，填補損失的戰力。英國估計俄軍將發起計劃募集自願或職業軍人加入，而非全新動員令，避免引起國內不滿。

【11:07】德國聯邦議院（Bundestag）預算辦公室同意國防部及外交部方案，為烏克蘭增加80億歐元預算直接提供武器及裝備，另外40億歐元將供德軍補充武器庫。

【00:43】普里戈津稱巴赫穆特戰事已摧毀部分烏軍戰力，但同時瓦格納亦折損嚴重，惟他揚言會取得最終勝利。

【本港時間3月29日】

【18:16】國際原子能機構（IAEA）證實，機構總幹事格羅西（Rafael Mariano Grossi）已抵達正由俄羅斯控制、位於烏克蘭東南部的扎波羅熱核電站。

【11:07】俄羅斯單親父莫斯卡廖夫 (Alexei Moskalyov)因13歲女兒畫反戰畫接受調查，警方發現其批評俄軍言論，控以詆毀軍隊之罪，法院判莫斯卡廖夫罪成入獄兩年。【下一頁】

【06:23】由於莫斯科決定暫停參與《新削減戰略武器條約》，美方將停止向俄分享核力量數據。

【03:40】俄羅斯國防部宣布，首次擊落美國援助烏克蘭的GLSDB制導小直徑炸彈，並攔截18枚「海馬士」（HIMARS）的高機動性多管火箭炮炮彈。

【本港時間3月28日】

【09:20】德國承諾向烏克蘭提供的18輛「豹2」主戰坦克已在烏克蘭邊境完成移交，大約40輛Marder步兵戰車也抵達烏克蘭。

【06:47】聯合國安理會已否決俄羅斯提出調查北溪管道爆炸事件的動議，雖然俄羅斯、中國及巴西都投下贊成票，但由於未能達到所需的9票門檻而未能通過。

【俄烏戰爭一周年】重點文章

俄外長拉夫羅夫：正嘗試終戰 烏克蘭人被利用 【下一頁】

俄財閥警告政府資金短缺 恐來年「乾塘」 【下一頁】

耶倫突訪基輔 重申美國續經濟援助 【下一頁】

澤連斯基望與習近平會面 批普京「有病」 【下一頁】

關鍵時序 大事及戰況回顧 【下一頁】

回顧戰情與局勢發展圖輯 【下一頁】

美國援助遠超盟友 軍援已逾3500億 【下一頁】

G20評估全球經濟損失 對俄額外制裁引爭議 【下一頁】

俄佔領13萬平方公里烏地 烏軍重奪兩成 【下一頁】

 

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀

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地緣政治 軍事 俄羅斯 烏克蘭 戰爭 普京 澤連斯基 美國

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