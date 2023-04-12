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【俄烏戰爭一周年】俄懶理施壓續扣押美記者 美憂烏春季反擊難成功（持續更新）

環球政治 16:30 2023/04/12

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俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續413日，美國政府被指外洩的機密文件透露，美方擔憂烏軍軍力及裝備補充未夠快速，可能不能在春季反擊取得理想目標。俄羅斯僱傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）宣稱，已控制烏東一個重鎮多數地區。

  • 俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約20萬。
  • 超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。
  • 俄羅斯2022年GDP減少2.3%。
  • 透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。
  • 情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。

 

  • 烏軍預料動員約50萬，估計約13萬人陣亡或嚴重受傷。
  • 烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。
  • 超過800萬難民逃離烏克蘭。
  • 烏克蘭2022年GDP減少35%。
  • 烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（4月11日）

【本港時間4月12日】

【16:28】俄羅斯副外長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）表明，俄國不會接受美方任何施壓，會按照當地法律及規定，就美國《華爾街日報》（Wall Street Journal）記者格爾什科維奇（Evan Gershkovich）的案件採取行動。

【10:50】美國媒體引述外洩高度機密文件，指美方認為烏克蘭面臨重大人員及軍備補充問題，估計烏軍在春季反擊時，只能收復部分被俄佔領地區。 【下一頁】

【06:44】瓦格納聲稱已經控制俄烏兩軍激烈交戰的巴赫穆特（Bakhmut）超過80%地區，首領普里戈津（Yevgeny Prigozhin）指繼續開始包圍當地。烏軍未有直接回應，但表明守軍仍然穩守當地。

【本港時間4月11日】

【11:10】美國國務院發言人Vedant Patel在聲明中表示，認為俄羅斯錯誤拘捕格爾什科維奇，譴責克里姆林宮持續打壓俄國國內的獨立聲音及淹沒真相。Vedant Patel表示，會為格爾什科維奇及其家人提供一切有需要協助。

【05:07】美國智庫戰爭研究所（Institute for the Study of War）早前曾聲稱，俄羅斯或在東正教復活節時出停火，試圖阻慢烏軍反擊。但俄官媒引述克里姆林宮指出，俄方停火無計劃。

【本港時間4月10日】

【12:35】美國流傳洩漏的機密文件中，一份印有2月23日及機密的文件內指出，烏軍的前蘇聯時代S300防空系統可能在5月2日後無法繼續使用。烏軍BUK防空系統亦可能在4月中出現問題，美國憂慮烏軍防空能力或在5月23日「蕩然無存」。

【10:41】烏軍周日（9日）聲稱，頓涅茨克（Donetsk）東部兩大城市巴赫姆特（Bakhmut）及阿瓦迪夫卡（Avdiivka）在過去24小時內遭受超過40次俄軍攻擊。

【俄烏戰爭一周年】重點文章

俄外長拉夫羅夫：正嘗試終戰 烏克蘭人被利用 【下一頁】

俄財閥警告政府資金短缺 恐來年「乾塘」 【下一頁】

耶倫突訪基輔 重申美國續經濟援助 【下一頁】

澤連斯基望與習近平會面 批普京「有病」 【下一頁】

關鍵時序 大事及戰況回顧 【下一頁】

回顧戰情與局勢發展圖輯 【下一頁】

美國援助遠超盟友 軍援已逾3500億 【下一頁】

G20評估全球經濟損失 對俄額外制裁引爭議 【下一頁】

俄佔領13萬平方公里烏地 烏軍重奪兩成 【下一頁】

 

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀

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