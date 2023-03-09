【俄烏戰爭一周年】俄導彈轟烏致多地停電 古特雷斯望烏糧食續出口（持續更新）

俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續379日，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）訪問烏克蘭，希望延續去年的4方糧食出口協議。北約（NATO）秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）估計，烏克蘭東部重鎮巴赫穆特（Bakhmut）未來數日或失守。

俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約20萬。

超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。

俄羅斯2022年GDP減少2.3%。

透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。

情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。 烏軍預料動員約50萬，估計約13萬人陣亡或嚴重受傷。

烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。

超過800萬難民逃離烏克蘭。

烏克蘭2022年GDP減少35%。

烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（3月8日）

【本港時間3月9日】

【17:19】哈爾科夫地區﹑敖德薩及西北部日托米爾（Zhytomyr）地區分別因襲擊而停電，基輔市長傑素高（Vitali Klitschko）為防當地電網全面癱瘓，提前切斷15%居民電力供應。

烏克蘭國家核能公司Energoatom指，扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠與烏克蘭電力系統聯繫因襲擊切斷。烏克蘭電力供應商Yasno宣布緊急斷電，強調此舉屬預防措施。

【16:42】烏克蘭指俄軍導彈針對當地的能源設施，但有導彈擊中住宅，導致利沃夫（Lviv）地區最少4人死亡，第聶伯羅州（Dnipropetrovsk）亦有1人死亡。烏克蘭空軍指俄軍從黑海地區發射81枚各式導彈，擊落34枚俄軍巡航導彈，另擊落4架無人機。

【13:25】俄軍被指發射多枚導彈，攻勢烏克蘭首都基輔﹑南部港口城市敖德薩（Odesa）及第二大城市哈爾科夫（Kharkiv）等多地，暫時未有傷亡報告。

【10:46】古特雷斯周二（7日）訪問烏克蘭，與總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy），希望獲對方支持繼續參與烏國糧食出口四方協議。【下一頁】

【01:02】斯托爾滕貝格指俄軍雖然承受重大損失，但不應低估俄軍實力，巴赫穆特可能在未來數日失守。

【本港時間3月8日】

【11:02】美媒與德媒周二（7日）發文，指歐美情報官員獲得初步情報表明，北溪管道（Nord Stream）去年爆炸料屬親烏克蘭團體所為。烏克蘭政府否認參與襲擊。

【本港時間3月7日】

【10:53】民主黨眾議院軍事委員會成員克勞（Jason Crow）及史密斯（Adam Smith）表示，基輔政府促請國會議員向美國政府施壓，同意援助MK-20集束彈。【下一頁】

【06:58】總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）表示，軍方向自己承諾，不會從巴赫穆特撤兵，但要求加強防禦能力。

【本港時間3月6日】

【10:32】英國國防部情報指出，俄軍2月時曾被下令，在只有槍械及鐵鏟的情況下，強攻烏軍一個重兵防守點。【下一頁】

【08:33】朔爾茨稱獲中方保證，不會向俄羅斯提供武器援助。他指現階段未有跡象顯示中國有援助俄羅斯，但表明中方如援助將有後果。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀