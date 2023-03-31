【俄烏戰爭一周年】俄冷戰後首捕美記者 傳俄糧食換北韓軍火（持續更新）

俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續401日，美國《華爾街日報》（Wall Street Journal）記者被俄羅斯指控，在當地從事間諜活動而被拘捕。美國指俄羅斯嘗試以糧食，換取北韓的軍事裝備。

俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約20萬。

超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。

俄羅斯2022年GDP減少2.3%。

透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。

情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。

烏軍預料動員約50萬，估計約13萬人陣亡或嚴重受傷。

烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。

超過800萬難民逃離烏克蘭。

烏克蘭2022年GDP減少35%。

烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（3月29日）

【本港時間3月31日】

【10:55】俄羅斯聯邦安全局（FSB）以涉嫌嘗試竊取俄羅斯國家機密，扣押31歲美國華爾街日報記者格爾什科維奇（Evan Gershkovich）。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）強烈譴責俄國舉動，批評克里姆林宮打壓﹑侵犯及懲罰記者與民間聲音。【下一頁】

【06:49】白宮指俄羅斯政府嘗試用糧食，與北韓交換軍事裝備，接收大約20多款武器及彈藥。

【本港時間3月30日】

【16:24】英國國防部最新情報分析指出，俄羅斯估計在短期內尋求增兵40萬，填補損失的戰力。英國估計俄軍將發起計劃募集自願或職業軍人加入，而非全新動員令，避免引起國內不滿。

【11:07】德國聯邦議院（Bundestag）預算辦公室同意國防部及外交部方案，為烏克蘭增加80億歐元預算直接提供武器及裝備，另外40億歐元將供德軍補充武器庫。

【00:43】普里戈津稱巴赫穆特戰事已摧毀部分烏軍戰力，但同時瓦格納亦折損嚴重，惟他揚言會取得最終勝利。

【本港時間3月29日】

【18:16】國際原子能機構（IAEA）證實，機構總幹事格羅西（Rafael Mariano Grossi）已抵達正由俄羅斯控制、位於烏克蘭東南部的扎波羅熱核電站。

【11:07】俄羅斯單親父莫斯卡廖夫 (Alexei Moskalyov)因13歲女兒畫反戰畫接受調查，警方發現其批評俄軍言論，控以詆毀軍隊之罪，法院判莫斯卡廖夫罪成入獄兩年。【下一頁】

【06:23】由於莫斯科決定暫停參與《新削減戰略武器條約》，美方將停止向俄分享核力量數據。

【03:40】俄羅斯國防部宣布，首次擊落美國援助烏克蘭的GLSDB制導小直徑炸彈，並攔截18枚「海馬士」（HIMARS）的高機動性多管火箭炮炮彈。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀