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【俄烏戰爭一周年】俄僅願延糧食協議60日 ICC將首發拘捕令（持續更新）

環球政治 11:12 2023/03/14

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俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續384日，俄羅斯官員表明，只願意延長四方烏克蘭糧食出口協議僅60日，烏方認為此舉或破壞原有條款。國際刑事法院（International Criminal Court，簡稱ICC）將首次就俄烏戰爭發出拘捕令，緝捕數名俄羅斯人士。

  • 俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約20萬。
  • 超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。
  • 俄羅斯2022年GDP減少2.3%。
  • 透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。
  • 情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。

 

  • 烏軍預料動員約50萬，估計約13萬人陣亡或嚴重受傷。
  • 烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。
  • 超過800萬難民逃離烏克蘭。
  • 烏克蘭2022年GDP減少35%。
  • 烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（3月13日）

【本港時間3月14日】

【10:44】俄國外交部副部長韋爾希寧（Sergey Vershinin）表明，莫斯科政府不反對黑海糧食出口協議，但只同意今次延長僅60日。一名烏克蘭高層官員批評，俄國舉動是修改協議。【下一頁】

【00:27】檢察官Karim Ahmad Khan據悉將首次要求針對兩宗俄烏戰爭的戰爭罪案件，拘捕數名俄羅斯人士。

【本港時間3月13日】

【10:48】澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）稱俄軍自上周一（6日）起單在巴赫穆特附近戰場，已有超過1,100人死亡。俄羅斯國防部同日反稱，在過去24小時內，擊斃超過220名烏軍。【下一頁】

【04:04】澤連斯基指被俄軍槍決的老兵名為Oleksandr Igorevich Matsievskyi，讚揚他成為烏克蘭人民反抗的精神象徵，授予對方「烏克蘭英雄」（Hero of Ukraine）稱號。

【本港時間3月12日】

【15:03】俄僱傭兵「瓦格納」（Wagner）已接近烏克蘭要塞巴赫穆特（Bakhmut）市中心。首領普里戈津（Yevgeny Prigozhin）指部隊每月需要1萬噸彈藥戰鬥，軍隊需要獲得更多彈藥並向前推進。【下一頁】

【09:39】俄軍被指炮擊烏克蘭南部赫爾松，造成三名平民喪生，另一名平民於頓涅茨克喪生。

【俄烏戰爭一周年】重點文章

俄外長拉夫羅夫：正嘗試終戰 烏克蘭人被利用 【下一頁】

俄財閥警告政府資金短缺 恐來年「乾塘」 【下一頁】

耶倫突訪基輔 重申美國續經濟援助 【下一頁】

澤連斯基望與習近平會面 批普京「有病」 【下一頁】

關鍵時序 大事及戰況回顧 【下一頁】

回顧戰情與局勢發展圖輯 【下一頁】

美國援助遠超盟友 軍援已逾3500億 【下一頁】

G20評估全球經濟損失 對俄額外制裁引爭議 【下一頁】

俄佔領13萬平方公里烏地 烏軍重奪兩成 【下一頁】

 

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀

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