【俄烏戰爭一周年】 烏東正教領袖被拘禁 逾200烏運動員陣亡（持續更新）

俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續403日，烏克蘭一名東正教被政府指控，辯護俄羅斯入侵行為，遭基輔政府下令在家拘禁。烏克蘭體育部指出，戰爭導致超過200名烏克蘭運動員死亡。

俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約20萬。

超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。

俄羅斯2022年GDP減少2.3%。

透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。

情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。

烏軍預料動員約50萬，估計約13萬人陣亡或嚴重受傷。

烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。

超過800萬難民逃離烏克蘭。

烏克蘭2022年GDP減少35%。

烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（3月31日）

【本港時間4月2日】

【15:15】烏克蘭體育部長Vadym Huttsait指出，戰爭至今已導致262名烏克蘭運動員陣亡，363幢體育設施被摧毀。Huttsait強調，奧運會及其他體育賽事不應准許任何俄羅斯運動員參與。

【07:16】烏克蘭政府指控當地東正教教會美化俄國入侵，以及與俄羅斯「同流合污」。烏克蘭東正教教會表示，基輔政府要求主教Pavlo佩戴電子手銬，當地媒體指Pavlo被下令在家拘禁60日。

【本港時間4月1日】

【12:39】聯合國安理會輪值主席國由4月起改由俄羅斯擔任，外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）相信在周六（1日）主持首個會議。烏克蘭駐聯合國大使基斯利齊亞（Sergiy Kyslytsya）批評，事件荒謬程度再創新高。

【05:16】拜登回應提問關於格爾什科維奇（Evan Gershkovich）在俄羅斯被捕時表示，要求俄方立即「放人」（Let him go）。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）指出，格爾什科維奇盜取俄國機密時當場被捕，稱狀況十分簡單及直接。

【本港時間3月31日】

【10:55】俄羅斯聯邦安全局（FSB）以涉嫌嘗試竊取俄羅斯國家機密，扣押31歲美國華爾街日報記者格爾什科維奇。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）強烈譴責俄國舉動，批評克里姆林宮打壓﹑侵犯及懲罰記者與民間聲音。【下一頁】

【06:49】白宮指俄羅斯政府嘗試用糧食，與北韓交換軍事裝備，接收大約20多款武器及彈藥。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀