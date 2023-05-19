【俄烏戰爭】G7料追加對俄制裁 俄軍再空襲基輔（持續更新）

俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續450日，外媒引述美方官員消息指，七大工業國集團（G7）峰會料公布新一輪針對俄羅斯的制裁措施。另外，俄軍本月第9次空襲烏克蘭首都基輔。

俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約20萬。

超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。

透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。

情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。

烏克蘭估計，至今俄軍已喪生超過20萬人

烏軍預料動員約50萬，估計約13萬人陣亡或嚴重受傷。

烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。

超過800萬難民逃離烏克蘭。

烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（5月17日）

【本港時間5月19日】

【11:02】七大工業國集團（G7）峰會今日（19日）起，一連三日於日本廣島舉行。外媒引述美方官員消息指，G7料會公布新一輪針對俄羅斯的制裁及出口管制措施。【下一頁】

【00:25】俄軍本月以來第9次向烏克蘭首都基輔發射導彈，碎片擊中一棟商業大樓並引發火災。

【本港時間5月18日】

【10:35】土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）宣布，俄烏同意糧食黑海出口協議延長兩個月。烏國批評俄羅斯，利用糧食作為武器及勒索工具。【下一頁】

【07:09】消息人士指博雷利提議，同意提高歐洲和平機構（European Peace Facility）的財政上限，尋求向烏克蘭提供最多高達35億歐元軍事援助。此前，歐盟軍援烏克蘭的金額已達46億歐元（約390.5億港元）。

【本港時間5月17日】

【18:20】烏克蘭空軍發言人Yuriy Ihnat否認，愛國者導彈防空系統被俄軍的「匕首」（Kinzhal）高超音速導彈摧毀，直斥言論是俄方宣傳技倆。【下一頁】

【16:32】烏克蘭聲稱，俄羅斯軍隊由開戰至今已有超過20萬人死亡，每分鐘3人喪生。

【11:03】總統普京（Vladimir Putin）特使向國家杜馬表明，北約（NATO）已令俄羅斯無法繼續履行條約。副外長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）亦曾形容，條約現時有違俄羅斯的國家安全。

【05:47】烏克蘭國防部幕僚Yuriy Sak表示，希望得到盟友援助40至50架F-16戰機，組成3至4個戰機中隊，阻止俄軍頻繁轟炸烏克蘭。

【本港時間5月16日】

【16:38】烏克蘭首都基輔據指在當地時間周二凌晨遭遇俄軍導彈猛烈轟炸，烏軍聲稱防空系統成功攔截全數俄軍導彈。今次為俄軍本月內，第8次空襲基輔。

【11:25】聯合國發言人表示，協議下同意的兩艘運糧船周二（16日）將啟航。聯合國人道及緊急救援專員Martin Griffiths強調，有必要持續烏克蘭糧食出口協議，呼籲各方繼續履行責任，希望未來數日協議會有突破。

【05:55】烏軍地面部隊指揮官Oleksandr Syrskyi將軍表示，軍隊首次成功向巴赫穆特推進，在極度困難情況下摧毀敵方力量。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀