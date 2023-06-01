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【俄烏戰爭】馬克龍稱和談重要過普京受審 俄軍再炸基輔釀3死（持續更新）

環球政治 11:05 2023/06/01

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俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續463日，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）表示，與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）商議戰爭停止應該優於要求對方因戰爭罪接受審判。俄軍被指再次徹夜轟炸烏克蘭首都基輔，造成最少3人死亡。

  • 俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約20萬。
  • 超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。
  • 透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。
  • 情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。
  • 烏克蘭估計，至今俄軍已喪生超過20萬人

 

  • 烏軍預料動員約50萬，估計約13萬人陣亡或嚴重受傷。
  • 烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。
  • 超過800萬難民逃離烏克蘭。
  • 烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（5月31日）

【本港時間6月1日】

【11:05】基輔官員表示，俄軍周四（1日）凌晨再次徹夜轟炸，導致包括兩名兒童在內最少3人死亡。擊落的俄軍裝備殘骸被指分別墜落在東部區域一間診所及其他地區，造成共14人受傷。

【00:02】馬克龍指如果普京是唯一俄方人物可以代表協商停戰，估計難以把後者送至位於荷蘭海牙的國際刑事法院（ICC）接受戰爭罪審判。

【本港時間5月31日】

【11:31】普京稱平民成為攻擊目標，批評烏克蘭嘗試恐嚇俄羅斯人民，但強調俄空軍優秀地應對威脅。俄羅斯國防部指最少擊落8部烏軍無人機，只釀成小規模損毀。烏克蘭政府否認責任。

【02:10】別爾哥羅德地區首長格拉德科夫（Vyacheslav Gladkov）表示，烏軍炮擊安置無家可歸長者及兒童的居所，導致一名保安死亡，另有兩人受傷。

【本港時間5月30日】

【14:16】路透社引述俄羅斯數個Telegram消息頻道指，當地周二較早時有4至10架無人機被擊落。莫斯科市長索比亞寧（Sergey Sobyanin）表示，無人機襲擊市內幾座建築物引致輕微損壞，但沒有人重傷。

【11:20】俄羅斯導彈墜落的碎片擊中一棟住宅大樓引發火災，導致一人死亡。

【11:05】俄軍罕見於日間襲擊基輔，大批居民湧至避難所。烏方估計俄軍改於日間施襲，是希望調整戰術。【下一頁】

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀

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