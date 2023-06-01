【俄烏戰爭】馬克龍稱和談重要過普京受審 俄軍再炸基輔釀3死（持續更新）

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俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續463日，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）表示，與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）商議戰爭停止應該優於要求對方因戰爭罪接受審判。俄軍被指再次徹夜轟炸烏克蘭首都基輔，造成最少3人死亡。
俄軍最新攻勢（5月31日）
【本港時間6月1日】
【11:05】基輔官員表示，俄軍周四（1日）凌晨再次徹夜轟炸，導致包括兩名兒童在內最少3人死亡。擊落的俄軍裝備殘骸被指分別墜落在東部區域一間診所及其他地區，造成共14人受傷。
【00:02】馬克龍指如果普京是唯一俄方人物可以代表協商停戰，估計難以把後者送至位於荷蘭海牙的國際刑事法院（ICC）接受戰爭罪審判。
【本港時間5月31日】
【11:31】普京稱平民成為攻擊目標，批評烏克蘭嘗試恐嚇俄羅斯人民，但強調俄空軍優秀地應對威脅。俄羅斯國防部指最少擊落8部烏軍無人機，只釀成小規模損毀。烏克蘭政府否認責任。
【02:10】別爾哥羅德地區首長格拉德科夫（Vyacheslav Gladkov）表示，烏軍炮擊安置無家可歸長者及兒童的居所，導致一名保安死亡，另有兩人受傷。
【本港時間5月30日】
【14:16】路透社引述俄羅斯數個Telegram消息頻道指，當地周二較早時有4至10架無人機被擊落。莫斯科市長索比亞寧（Sergey Sobyanin）表示，無人機襲擊市內幾座建築物引致輕微損壞，但沒有人重傷。
【11:20】俄羅斯導彈墜落的碎片擊中一棟住宅大樓引發火災，導致一人死亡。
【11:05】俄軍罕見於日間襲擊基輔，大批居民湧至避難所。烏方估計俄軍改於日間施襲，是希望調整戰術。【下一頁】
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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀