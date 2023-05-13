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【俄烏戰爭】英國向烏克蘭提供長程導彈 南非否認向俄羅斯供武（持續更新）

環球政治 14:57 2023/05/13

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俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續444日，英國確認向烏克蘭提供「風暴之影」巡航導彈（Storm Shadow），成為俄烏戰爭以來，全球首個向烏克蘭提供長程導彈的國家。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）對此表示感謝，俄羅斯則形容是極端敵對步驟，暗示對英國作出「軍事回應」。

  • 俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約20萬。
  • 超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。
  • 透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。
  • 情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。
  • 美國預計，俄軍去年12月反攻後，已造成最少10萬人死傷。

 

  • 烏軍預料動員約50萬，估計約13萬人陣亡或嚴重受傷。
  • 烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。
  • 超過800萬難民逃離烏克蘭。
  • 烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（5月11日）

【本港時間5月13日】

【14:56】俄羅斯國防部承認，俄軍在烏克蘭東部戰略重鎮巴赫穆特（Bakhmut）受到猛烈攻擊，在北部其中一處地區的部隊決定先撤守，以重整兵力。烏軍發言人則指，近日的反攻已在巴赫穆特解放17平方公里土地。

【11:43】對於英國向烏克蘭提供長程導彈，美國白宮國家安全委員會戰略溝通協調員柯比（John Kirby）回應指這屬於主權決定，而美方在這方面的政策沒有改變。

【11:20】南非召見美國駐南非大使布里吉蒂（Reuben Brigety II），就對方日前的言論表示極度不滿，強調南非沒有批准任何對俄羅斯的軍售。布里吉蒂承認自己越界，向南非道歉。【下一頁】

【10:05】英國確認向烏克蘭提供「風暴之影」巡航導彈（Storm Shadow），成為俄烏戰爭以來，全球首個向烏克蘭提供長程導彈的國家。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）對此表示感謝，俄羅斯則形容是極端敵對步驟，暗示對英國作出「軍事回應」。

【本港時間5月12日】

【10:53】俄羅斯國防部否認，烏軍近期於巴赫穆特取得突破，又指俄軍擊退烏軍幾次襲擊。

【07:45】美國駐南非大使布里吉聲稱，一艘去年12月停靠於南非最大海軍基地俄羅斯貨船作掩護，南非向俄羅斯提供武器和彈藥。

【本港時間5月11日】

【11:16】克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，對烏特別軍事行動已達成部分目標，亦嚴重破壞烏軍力量。他明言現時戰事狀況十分困難，但強調不會停止行動。

【02:10】烏軍表示，在巴赫穆特成功擊潰俄軍一個旅，並把戰線反推最多2公里。

【本港時間5月10日】

【11:27】瓦格納首領普里戈津（Yevgeny Prigozhin）表示，周一（8日）接獲軍事命令，指如果兵團離開巴赫穆特，將會被視為叛國。但普里戈津表明，如果彈藥持續不足，他們將會照樣撤離。

【03:08】32歲法新社攝影師Arman Soldin，據報周一在巴赫穆特附近的城鎮被俄軍導彈爆炸擊中，最終命喪前線。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀

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