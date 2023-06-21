【俄烏戰爭】英國再撥30億美元供烏重建 俄連夜再襲基輔（持續更新）

俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續483日，烏克蘭表示俄羅斯連夜再襲擊烏克蘭首都基輔等地的軍事及基建設施，未有造成人命傷亡。另外，英國宣布撥款30億美元供烏克蘭重建。

俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約20萬。

超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。

透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。

情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。

烏克蘭估計，至今俄軍已喪生超過20萬人

烏軍預料動員約50萬，估計約13萬人陣亡或嚴重受傷。

烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。

超過800萬難民逃離烏克蘭。

烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（6月19日）

【本港時間6月21日】

【11:20】烏克蘭表示，俄羅斯連夜再襲擊烏克蘭首都基輔等地的軍事及基建設施，包括遠離前線的西部地區。。基輔幾座商業和行政建築物及部分民居受損，但沒有造成人命傷亡。

【06:28】英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）宣布撥款30億美元供烏克蘭重建，強調英國會與烏克蘭同行。

【本港時間6月20日】

【11:57】烏克蘭副防長Hanna Maliar證實，烏軍已經奪回Piatykhatky村，令烏克蘭最近兩周反攻重奪的定居點增至8個。【下一頁】

【08:10】英國政府宣布將收緊對俄羅斯的制裁措施，包括引入立法凍結資產，直到俄羅斯同意向烏克蘭支付賠償金。新措施將更要求，任何被制裁指定的個體需披露在英國持有的資產。

【本港時間6月19日】

【11:06】俄羅斯派駐Piatykhatky村的官員羅戈夫（Vladimir Rogov），周日（18日）於通訊媒體Telegram發文，證實該村經歷一輪激戰之後，烏軍已控制當地。【下一頁】

【04:54】歐盟工業負責人Thierry Breton表示，歐盟正加快向烏克蘭運送武器，承諾明年必須提供100萬件大口徑武器。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀