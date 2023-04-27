【俄烏戰爭】習近平與澤連斯基通話 瓦格納指烏軍準備反攻（持續更新）

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美國眾院通過調高債務上限 料難通過參院
俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續428日，中國國家主席習近平應約與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）通電話，中國將派出歐亞事務特別代表赴烏克蘭等國訪問。另外，俄羅斯僱傭兵團「瓦格納」（Wagner）指，烏軍準備展開春季反攻。
俄軍最新攻勢（4月25日）
【本港時間4月27日】
【10:30】俄羅斯僱傭兵團「瓦格納」（Wagner）指，烏軍準備展開春季反攻，將準備充足部隊派往烏東城市巴赫穆特（Bakhmut）。
【09:05】中國國家主席習近平應約與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）通電話，習表示，中國將派出歐亞事務特別代表赴烏克蘭等國訪問，就正式解決烏克蘭危機同各方進行深入溝通。
【本港時間4月26日】
【12:06】歐盟農業專員Janusz Wojciechowski表示，糧食轉口協議或只代表80%至90%的5種入口烏國農產品，並包括其他8種。但他相信將與烏方達成共識，其他歐盟國家亦支持協議。
【07:15】南非已向普京發出邀請，希望對方前來參加8月舉行的BRICS會議。由於南非屬ICC成員，ICC早前已對普京發出通緝令，南非或尋求退出，希望順利完成會議。
【本港時間4月25日】
【10:45】機密文件聲稱烏軍準備在2月24日，全力向莫斯科發動大規模襲擊。但最終烏軍應美方要求，停止執行攻擊任務。【下一頁】
【06:21】拉夫羅夫主持聯合國安全理事會時表示，全球到達比冷戰時代更危險臨界點，大國之間潛在衝突威脅達致歷史新高。惟身邊的聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）當面批評，俄羅斯入侵烏克蘭。
【本港時間4月24日】
【11:36】斯德哥爾摩國際和平研究所（Stockholm International Peace Research Institute）年度報告指出，西歐及中歐去年軍費達3450億美元（約2.68萬億港元），比1989年冷戰結束前一年多。全球軍費亦足有2.24萬億美元（約17.43萬億港元）。【下一頁】
【00:48】梅德韋傑夫揚言，如遭G7全面禁運，俄羅斯將停止參與烏克蘭糧食黑海出口協議。
【本港時間4月23日】
【19:03】七國集團（G7）農業部長會議中認可烏克蘭糧食黑海出口協議的重要性，支持延長﹑全面執行及擴大協議。G7亦譴責俄羅斯利用糧食供應作為武器，促使局勢不穩及實現地緣政治目的。
【15:16】盧拉指巴西政府強烈譴責，烏克蘭領土完整被破壞，支持商討政治解決方法停止今次衝突。盧拉希望建立渠道，讓俄烏雙方重回談判桌，找出恢復和平的解決方法。
【12:01】西班牙防長羅夫萊斯（Margarita Robles）透露，6架援助烏克蘭的豹2坦克已離開北部港口，正與其他約20部重型運輸裝備前往烏克蘭，估計6日後便抵達當地。
【本港時間4月22日】
【10:17】歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Jose Borrell）表示，歐盟已為烏軍訓練逾1.6萬名軍人，並提供逾6億歐元（約52億港元）的彈藥。
【00:39】俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）與沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）通話，討論石油輸出國組織及其夥伴國家（OPEC+）限制石油產量的協議。俄羅斯表示，兩國對協調水平感到滿意。
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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀