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【俄烏戰爭】美料助烏軍接受F-16戰機訓練 澤連斯基批中東「視若無睹」（持續更新）

環球政治 10:56 2023/05/20

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俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續451日，美國總統拜登（Joe Biden）據稱向盟友透露，支持聯合訓練烏克蘭軍隊駕駛第四代戰機，包括美軍F-16戰機。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）批評中東國家，對俄羅斯入侵「視若無睹」。

俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約20萬。

  • 超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。
  • 透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。
  • 情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。
  • 烏克蘭估計，至今俄軍已喪生超過20萬人

 

  • 烏軍預料動員約50萬，估計約13萬人陣亡或嚴重受傷。
  • 烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。
  • 超過800萬難民逃離烏克蘭。
  • 烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（5月19日）

【本港時間5月20日】

【10:55】拜登在周五（19日）出席七大工業國集團（G7）峰會時，被指向盟友表示，支持聯合訓練烏軍接受F-16等戰機操控，但相信不會在美國舉行訓練。

【00:30】澤連斯基訪問阿拉伯國家聯盟（Arab League）峰會，並指摘中東國家對俄羅斯入侵烏克蘭「視若無睹」，呼籲各國應該保持獨立，避免被俄羅斯影響。

【本港時間5月19日】

【11:02】七大工業國集團（G7）峰會今日（19日）起，一連三日於日本廣島舉行。外媒引述美方官員消息指，G7料會公布新一輪針對俄羅斯的制裁及出口管制措施。【下一頁】

【00:25】俄軍本月以來第9次向烏克蘭首都基輔發射導彈，碎片擊中一棟商業大樓並引發火災。

【本港時間5月18日】

【10:35】土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）宣布，俄烏同意糧食黑海出口協議延長兩個月。烏國批評俄羅斯，利用糧食作為武器及勒索工具。【下一頁】

【07:09】消息人士指博雷利提議，同意提高歐洲和平機構（European Peace Facility）的財政上限，尋求向烏克蘭提供最多高達35億歐元軍事援助。此前，歐盟軍援烏克蘭的金額已達46億歐元（約390.5億港元）。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀

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