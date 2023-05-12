【俄烏戰爭】美國控南非向俄供武 俄否認烏軍於巴赫穆特取突破（持續更新）

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拜登延至下周與國會領袖債務談判 堅持保留《降通脹法案》
俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續443日，美國駐南非大使指控南非去年底秘密向俄羅斯提供武器和彈藥。另外，俄羅斯國防部否認，烏軍近期於烏克蘭巴赫穆特（ Bakhmut）取得突破。
俄軍最新攻勢（5月11日）
【本港時間5月12日】
【10:53】俄羅斯國防部否認，烏軍近期於巴赫穆特（ Bakhmut）取得突破，又指俄軍擊退烏軍幾次襲擊。
【07:45】美國駐南非大使舉行記者會，聲稱一艘去年12月停靠於南非最大海軍基地俄羅斯貨船作掩護，南非向俄羅斯提供武器和彈藥。
【本港時間5月11日】
【11:16】克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，對烏特別軍事行動已達成部分目標，亦嚴重破壞烏軍力量。他明言現時戰事狀況十分困難，但強調不會停止行動。
【02:10】烏軍表示，在巴赫穆特成功擊潰俄軍一個旅，並把戰線反推最多2公里。
【本港時間5月10日】
【11:27】瓦格納首領普里戈津（Yevgeny Prigozhin）表示，周一（8日）接獲軍事命令，指如果兵團離開巴赫穆特，將會被視為叛國。但普里戈津表明，如果彈藥持續不足，他們將會照樣撤離。
【03:08】32歲法新社攝影師Arman Soldin據報於周一，在巴赫穆特附近的城鎮被俄軍導彈爆炸擊中，最終命喪前線。
【本港時間5月9日】
【16:43】普京指俄羅斯正面對一場「真正」戰爭，如今人類文明抵達決定性的轉捩點。他指控西方試圖摧毀及分裂俄國，斥責西方破壞傳統價值，宣傳一個「搶略及暴力系統」，更批評西方已經忘記前蘇聯有份在二戰為戰勝納粹德國作出貢獻。
普京同時表明，非常自豪參與特別軍事行動，並向在場俄軍士兵表示，俄羅斯人民的未來將依靠他們，更稱全體俄羅斯人民會為士兵祈禱。
普京指俄羅斯希望有和平的未來，但西方卻持續散播仇俄及恐俄情緒。
【10:52】受最近莫斯科襲擊事件影響，俄羅斯全國勝利日慶祝規模降低，多地取消最經典的慶祝活動為「不朽軍團」巡遊（Immortal Regiment）。總統普京（Vladimir Putin）與政府高官預計將會現身，參與紅場巡遊閱兵儀式，並發表演講。 【下一頁】
【07:07】美國官員匿名透露，政府打算向烏克蘭提供達12億美元的長期軍援，協助烏克蘭加多防範俄羅斯無人機﹑火箭炮及地對空導彈襲擊。與先前軍援不同，今次美國有意幫助烏克蘭確保未來安全。
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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀