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【俄烏戰爭】盧拉籲俄烏和談停戰 西班牙運送「豹2」坦克（持續更新）

環球政治 15:26 2023/04/23

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俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續424日，巴西總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）表明，希望俄烏透過和談終止戰爭。西班牙確認，正向烏克蘭運送6架「豹2」坦克（Leopard 2）。

  • 俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約20萬。
  • 超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。
  • 透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。
  • 情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。

 

  • 烏軍預料動員約50萬，估計約13萬人陣亡或嚴重受傷。
  • 烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。
  • 超過800萬難民逃離烏克蘭。
  • 烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（4月20日）

【本港時間4月23日】

【15:16】盧拉指巴西政府強烈譴責，烏克蘭領土完整被破壞，支持商討政治解決方法停止今次衝突。盧拉希望建立渠道，讓俄烏雙方重回談判桌，找出恢復和平的解決方法。

【12:01】西班牙防長羅夫萊斯（Margarita Robles）透露，6架援助烏克蘭的豹2坦克已離開北部港口，正與其他約20部重型運輸裝備前往烏克蘭，估計6日後便抵達當地。

【本港時間4月22日】

【10:17】歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Jose Borrell）表示，歐盟已為烏軍訓練逾1.6萬名軍人，並提供逾6億歐元（約52億港元）的彈藥。 

【00:39】俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）與沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）通話，討論石油輸出國組織及其夥伴國家（OPEC+）限制石油產量的協議。俄羅斯表示，兩國對協調水平感到滿意。

【本港時間4月21日】

【15:43】有指七國集團（G7）正考慮加強對俄羅斯的制裁，包括接近全面對俄禁止出口，新制裁措施可能擴展至二手車、車胎、化妝品及衣服等。

【11:23】俄羅斯官媒塔斯社（TASS）引述國防部，指一架蘇-34戰鬥機（Su-34）在飛越別爾哥羅德時，搭載的彈藥意外脫落，誤襲當地市中心。【下一頁】

【01:11】北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）回應澤連斯基就烏克蘭加入北約的要求，稱烏克蘭終有一天會成為北約成員。

惟梅德韋傑夫對這番言論有不同解讀，指是以波蘭、匈牙利及羅馬尼亞領土的形式加入，暗諷烏克蘭最終會被瓜分，同時批評卸任在即的斯托爾滕貝格言論不負責任。

【本港時間4月20日】

【21:02】北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）突然到訪基輔，是戰爭爆發以來首次到訪烏克蘭。他先到陣亡將士紀念牆獻花，再到聖邁克爾廣場（St. Michael's Square）檢視烏軍俘獲的一輛俄軍坦克，稍後會與澤連斯基等官員會晤。

【10:17】北歐4國的多間公營廣播機構指控，俄國利用漁船及科學研究船為掩飾，在北海執行情報活動。【下一頁】

【00:39】美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，今次向烏克蘭提供更多可以用於俗稱「海馬士」（HIMARS）高機動性多管火箭炮系統的彈藥，同時亦有其他武器裝備，加強烏軍的作戰能力。

【本港時間4月19日】

【10:51】聯合國發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）指出，美方有傳的行為不符合聯合國憲章及聯合國外交特權及豁免公約中，美國應該肩負的責任。杜雅里克堅稱，古特雷斯不會對任何國家軟弱。【下一頁】

【10:08】尹錫悅接受《路透社》訪問時表示，如果俄烏戰爭出現國際社會不能接受的行為，如大規模攻擊平民或大屠殺等，南韓難以只繼續人道或財政援助。今次為俄烏戰爭逾一年來，尹錫悅首次暗示可能軍援烏克蘭。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀

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