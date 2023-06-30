【俄烏戰爭】瓦格納不再在烏作戰 疑進駐白俄軍事設施 （持續更新）

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白俄廢棄軍事基地動工 疑供瓦格納進駐使用
俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續492日，俄羅斯僱傭兵「瓦格納集團」（Wagner Group）拒絕與俄羅斯國防部簽約，將不再在烏克蘭作戰。另外，外媒披露衛星圖像，顯示白俄一處廢棄的軍事基地有動工跡象，疑為準備讓「瓦格納」進駐使用。
俄軍最新攻勢（6月29日）
【本港時間6月30日】
【11:11】白俄總統盧卡申科（Aleksandr Lukashenko）曾提出，會在白俄境内安置瓦格納戰士。外媒披露衛星圖像，顯示白俄一處廢棄的軍事基地有動工跡象，疑為準備讓「瓦格納」進駐使用。【下一頁】
【00:53】俄羅斯僱傭兵「瓦格納集團」（Wagner Group）拒絕與俄羅斯國防部簽約，將不再在烏克蘭作戰，也不會獲分配資金及物資。
【本港時間6月29日】
【10:51】普京探訪南部偏遠地區達吉斯坦（Dagestan），公開與民眾會面，與興奮的群眾合照與親密接觸。外界相信，普京公開現身希望修復大眾聲望。
【08:00】蘇羅維金上周六（24日）後已無傳出任何消息，據指他早已知悉瓦格納叛變，甚至可能參與策劃，下落不明引發猜疑。
【本港時間6月28日】
【18:54】烏克蘭餐廳被炸死亡人數增至最少10人，包括3名兒童，另有超過60人據報受傷。俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）回應事件，強調俄國未有攻擊民用基建。
【10:42】盧卡申科表示曾經分別與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）及瓦格納首領普里戈任（Yevgeny Prigozhin）對話，成功勸服普京不要「摧毀」瓦格納，亦說服普里戈任接受停止向莫斯科推進的條件。【下一頁】
【04:47】烏克蘭東部城市Kramatorsk一間餐廳據報周二（27日）被俄軍襲擊，導致多人傷亡。
【本港時間6月27日】
【17:30】俄羅斯媒體報稱，聯邦安全局（FSB）確認已撤銷普里戈任的「組織武裝叛變」控罪。
【15:02】飛機監察網站Flightradar24數據顯示，一架屬於普里戈任的私人飛機被指於周二（27日）早上，由俄羅斯南部頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）飛抵白俄羅斯首都明斯克。
【10:42】瓦格納首領普里戈任（Yevgeny Prigozhin）宣布，周五將撤出南部頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don），並把武裝轉讓俄軍。他指多數指揮官不同意與俄軍簽約，只有少數人會加入俄軍。【下一頁】
【06:23】拜登直指瓦格納與莫斯科政府之間的衝突屬俄羅斯內政，美國及盟友未有參與其中。
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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀