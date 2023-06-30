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【俄烏戰爭】瓦格納不再在烏作戰 疑進駐白俄軍事設施 （持續更新）

環球政治 11:11 2023/06/30

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俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續492日，俄羅斯僱傭兵「瓦格納集團」（Wagner Group）拒絕與俄羅斯國防部簽約，將不再在烏克蘭作戰。另外，外媒披露衛星圖像，顯示白俄一處廢棄的軍事基地有動工跡象，疑為準備讓「瓦格納」進駐使用。

  • 俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約20萬。
  • 超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。
  • 透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。
  • 情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。
  • 烏克蘭估計，至今俄軍已喪生超過20萬人

 

  • 烏軍預料動員約50萬，估計約13萬人陣亡或嚴重受傷。
  • 烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。
  • 超過800萬難民逃離烏克蘭。
  • 烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（6月29日）

【本港時間6月30日】

【11:11】白俄總統盧卡申科（Aleksandr Lukashenko）曾提出，會在白俄境内安置瓦格納戰士。外媒披露衛星圖像，顯示白俄一處廢棄的軍事基地有動工跡象，疑為準備讓「瓦格納」進駐使用。【下一頁】

【00:53】俄羅斯僱傭兵「瓦格納集團」（Wagner Group）拒絕與俄羅斯國防部簽約，將不再在烏克蘭作戰，也不會獲分配資金及物資。

【本港時間6月29日】

【10:51】普京探訪南部偏遠地區達吉斯坦（Dagestan），公開與民眾會面，與興奮的群眾合照與親密接觸。外界相信，普京公開現身希望修復大眾聲望。

【08:00】蘇羅維金上周六（24日）後已無傳出任何消息，據指他早已知悉瓦格納叛變，甚至可能參與策劃，下落不明引發猜疑。

【本港時間6月28日】

【18:54】烏克蘭餐廳被炸死亡人數增至最少10人，包括3名兒童，另有超過60人據報受傷。俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）回應事件，強調俄國未有攻擊民用基建。

【10:42】盧卡申科表示曾經分別與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）及瓦格納首領普里戈任（Yevgeny Prigozhin）對話，成功勸服普京不要「摧毀」瓦格納，亦說服普里戈任接受停止向莫斯科推進的條件。【下一頁】

【04:47】烏克蘭東部城市Kramatorsk一間餐廳據報周二（27日）被俄軍襲擊，導致多人傷亡。

【本港時間6月27日】

【17:30】俄羅斯媒體報稱，聯邦安全局（FSB）確認已撤銷普里戈任的「組織武裝叛變」控罪。

【15:02】飛機監察網站Flightradar24數據顯示，一架屬於普里戈任的私人飛機被指於周二（27日）早上，由俄羅斯南部頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）飛抵白俄羅斯首都明斯克。

【10:42】瓦格納首領普里戈任（Yevgeny Prigozhin）宣布，周五將撤出南部頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don），並把武裝轉讓俄軍。他指多數指揮官不同意與俄軍簽約，只有少數人會加入俄軍。【下一頁】

【06:23】拜登直指瓦格納與莫斯科政府之間的衝突屬俄羅斯內政，美國及盟友未有參與其中。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀

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白俄廢棄軍事基地動工 疑供瓦格納進駐使用

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