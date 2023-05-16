【俄烏戰爭】烏軍稱攔截全數襲基輔導彈 聯合國冀延長烏糧食出口協議（持續更新）

俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續446日，烏克蘭糧食黑海出口協議將在周四（18日）到期，聯合國正積極斡旋，希望能繼續維持。烏克蘭軍方聲稱，在東部巴赫穆特（Bakhmut）戰事首次取得進展。

俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約20萬。

超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。

透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。

情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。

美國預計，俄軍去年12月反攻後，已造成最少10萬人死傷。

烏軍預料動員約50萬，估計約13萬人陣亡或嚴重受傷。

烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。

超過800萬難民逃離烏克蘭。

烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（5月15日）

【本港時間5月16日】

【16:38】烏克蘭首都基輔據指在當地時間周二凌晨遭遇俄軍導彈猛烈轟炸，烏軍聲稱防空系統成功攔截全數俄軍導彈。今次為俄軍本月內，第8次空襲基輔。

【11:25】聯合國發言人表示，協議下同意的兩艘運糧船周二（16日）將啟航。聯合國人道及緊急救援專員Martin Griffiths強調，有必要持續烏克蘭糧食出口協議，呼籲各方繼續履行責任，希望未來數日協議會有突破。

【05:55】烏軍地面部隊指揮官Oleksandr Syrskyi將軍表示，軍隊首次成功向巴赫穆特推進，在極度困難情況下摧毀敵方力量。

【本港時間5月15日】

【17:43】辛偉誠指如今是烏克蘭對抗俄羅斯入侵的重要時刻，英國政府周一宣布，將向烏克蘭提供數百架新型長程攻擊無人機，另會援助數百防空導彈，協助烏軍阻止俄軍空襲。

【15:04】澤連斯基表示周一（15日）將前往英國，會與英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）會面，讚揚英國是加強烏軍防空及地面部隊實力的領先國家。

【11:09】據悉，G7峰會其中一個討論焦點將討論加強制裁俄羅斯，特別是透過第三方國家規避，以及箝制俄羅斯未來能源生產及貿易，阻礙俄國繼續金錢支援戰爭的能力。 【下一頁】

【07:52】法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenski）舉行工作晚宴後，法國宣布向烏克蘭增加軍事援助，加強烏軍防空能力。

【本港時間5月14日】

【18:53】澤連斯基周日與德國總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）會面，並在會客簿上留言，感謝德國支持烏克蘭。澤連斯基其後預計會與朔爾茨召開聯合記者會，再轉往亞琛代表烏克蘭人民接受表揚有助歐洲一體化的「查理曼獎」（Charlemagne prize）。

【14:22】俄媒《Kommersant》報稱，一架蘇-34戰機﹑一架蘇-35戰機及兩架米格-8直昇機上周六（13日）於鄰近烏克蘭東北部的Bryansk地區遭遇埋伏，最終被擊落及墜毀。據悉，軍機當時正運送用於轟炸烏克蘭北部切爾尼戈夫地區（Chernihiv）的導彈及炸彈，暫時政府未確認事件。

【06:58】澤連斯基周日（14日）發文，表示已抵達德國，為他開戰後首次訪問當地。澤連斯基相信會與德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）會面，試探後者對俄烏戰爭結果的取態。

【本港時間5月13日】

【14:56】俄羅斯國防部承認，俄軍在烏克蘭東部戰略重鎮巴赫穆特（Bakhmut）受到猛烈攻擊，在北部其中一處地區的部隊決定先撤守，以重整兵力。烏軍發言人則指，近日的反攻已在巴赫穆特解放17平方公里土地。

【11:43】對於英國向烏克蘭提供長程導彈，美國白宮國家安全委員會戰略溝通協調員柯比（John Kirby）回應指這屬於主權決定，而美方在這方面的政策沒有改變。

【11:20】南非召見美國駐南非大使布里吉蒂（Reuben Brigety II），就對方日前的言論表示極度不滿，強調南非沒有批准任何對俄羅斯的軍售。布里吉蒂承認自己越界，向南非道歉。【下一頁】

【10:05】英國確認向烏克蘭提供「風暴之影」巡航導彈（Storm Shadow），成為俄烏戰爭以來，全球首個向烏克蘭提供長程導彈的國家。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）對此表示感謝，俄羅斯則形容是極端敵對步驟，暗示對英國作出「軍事回應」。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀