【俄烏戰爭】烏續尋加入北約 波蘭將訓練烏軍用F-16（持續更新）

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約旦王儲與沙特富商千金大婚 多國王室政要出席（有片）
俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續464日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表明，希望北約（NATO）允許加入，強調烏克蘭需要安全保障。波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）表示，將協助訓練烏軍使用F-16戰機。
俄軍最新攻勢（6月1日）
【本港時間6月2日】
【10:51】澤連斯基要求，各北約成員國應該在7月中舉行的峰會上決定，是否允許烏克蘭加入。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）透露，正與德國商議向烏克蘭提供安全保證。【下一頁】
【02:45】莫拉維茨基指波蘭不會向烏克蘭援助F-16戰機，指軍方戰機數量亦不足，但表示會安排烏軍接受F-16訓練。
【本港時間6月1日】
【11:05】基輔官員表示，俄軍周四（1日）凌晨再次徹夜轟炸，導致包括兩名兒童在內最少3人死亡。擊落的俄軍裝備殘骸被指分別墜落在東部區域一間診所及其他地區，造成共14人受傷。
【00:02】馬克龍指如果普京是唯一俄方人物可以代表協商停戰，估計難以把後者送至位於荷蘭海牙的國際刑事法院（ICC）接受戰爭罪審判。
【本港時間5月31日】
【11:31】普京稱平民成為攻擊目標，批評烏克蘭嘗試恐嚇俄羅斯人民，但強調俄空軍優秀地應對威脅。俄羅斯國防部指最少擊落8部烏軍無人機，只釀成小規模損毀。烏克蘭政府否認責任。
【02:10】別爾哥羅德地區首長格拉德科夫（Vyacheslav Gladkov）表示，烏軍炮擊安置無家可歸長者及兒童的居所，導致一名保安死亡，另有兩人受傷。
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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀