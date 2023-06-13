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【俄烏戰爭】烏稱重奪7村落 斥俄再炸大壩阻反攻（持續更新）

環球政治 11:10 2023/06/13

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俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續475日，烏克蘭聲稱，過去一周反攻期間已成功重新奪回南部7個村落的控制權。烏方同時指控俄羅斯，再次炸毀東部另一座大壩，試圖阻止烏克蘭的反攻。

  • 俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約20萬。
  • 超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。
  • 透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。
  • 情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。
  • 烏克蘭估計，至今俄軍已喪生超過20萬人

 

  • 烏軍預料動員約50萬，估計約13萬人陣亡或嚴重受傷。
  • 烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。
  • 超過800萬難民逃離烏克蘭。
  • 烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（6月12日）

【本港時間6月13日】

【11:00】烏克蘭政府表示，烏軍在過去一周的反攻中在東南約100公里戰線成功從俄軍取回7個村落。總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表明，戰情仍然激烈，強調烏軍有取得進展。

【03:57】烏軍聲稱，俄羅斯炸毀東部頓涅茨克（Donetsk）Mokri Yaly河上的一座小型大壩，指控對方意圖藉此拖延烏軍反攻。

【本港時間6月12日】

【11:03】烏軍稱在頓涅茨克西部收復3個村莊，並展示士兵在房屋外掛起烏克蘭國旗的畫面。

【01:04】俄羅斯防長紹伊古（Sergei Shoigu）要求，瓦格納全體需在月內與國防部簽約，接受俄軍指揮。但普里戈津明言，瓦格納不會與紹伊古簽約。

【本港時間6月11日】

【19:00】克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，現時與烏克蘭並無任何對話基礎。

【15:00】俄國媒體報稱，美國公民﹑音樂家Michael Travis Leake被指涉嫌販賣Mephedrone，已被莫斯科警方拘捕。據指Michael Travis Leake已遭下令關押兩個月，面臨多項指控，最高可被判入獄20年。

美國國務院發出聲明稱已知悉有美國公民在俄羅斯被捕，將盡快尋求提供外交援助。

【10:23】澤連斯基首次明言，烏軍反攻及防禦同步展開，但他拒絕談及反攻階段或任何詳情。烏軍近日聲稱，在東部接近巴赫穆得特（Bakhmut）戰區及南部扎波羅熱（Zaporizhzhia）取得進展，並對俄羅斯目標發動長程轟炸。【下一頁】

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀

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