【俄烏戰爭】烏稱東部反攻有突破 瓦格納拒與俄國防部簽約（持續更新）

俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續474日，烏軍聲稱在反攻開始後取得首次進展，在東部頓涅茨克地區（Donetsk）解放3個村莊。俄羅斯僱傭兵集團「瓦格納」（Wagner Group）的首領普里戈津（Yevgeny Prigozhin）表明，不會與俄羅斯國防部簽署合約。

俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約20萬。

超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。

透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。

情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。

烏克蘭估計，至今俄軍已喪生超過20萬人

烏軍預料動員約50萬，估計約13萬人陣亡或嚴重受傷。

烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。

超過800萬難民逃離烏克蘭。

烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（6月9日）

【本港時間6月12日】

【11:03】烏軍稱在頓涅茨克西部收復3個村莊，並展示士兵在房屋外掛起烏克蘭國旗的畫面。

【01:04】俄羅斯防長紹伊古（Sergei Shoigu）要求，瓦格納全體需在月內與國防部簽約，接受俄軍指揮。但普里戈津明言，瓦格納不會與紹伊古簽約。

【本港時間6月11日】

【19:00】克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，現時與烏克蘭並無任何對話基礎。

【15:00】俄國媒體報稱，美國公民﹑音樂家Michael Travis Leake被指涉嫌販賣Mephedrone，已被莫斯科警方拘捕。據指Michael Travis Leake已遭下令關押兩個月，面臨多項指控，最高可被判入獄20年。

美國國務院發出聲明稱已知悉有美國公民在俄羅斯被捕，將盡快尋求提供外交援助。

【10:23】澤連斯基首次明言，烏軍反攻及防禦同步展開，但他拒絕談及反攻階段或任何詳情。烏軍近日聲稱，在東部接近巴赫穆得特（Bakhmut）戰區及南部扎波羅熱（Zaporizhzhia）取得進展，並對俄羅斯目標發動長程轟炸。【下一頁】

【本港時間6月9日】

【06:40】烏軍據報展開反攻，在烏克蘭扎波羅熱（ Zaporizhzhia）東南部和頓涅茨克（Donetsk）東部地區展開局部襲擊。

【04:04】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）警告，赫爾松（Kherson）的新卡霍夫卡（Nova Kakhovka）水力發電廠遭炮轟後大壩受損缺堤，洪水被污水、石油、化學品和潛在炭疽污染，一旦流入黑海恐引發生態災難。

【本港時間6月8日】

【12:04】烏克蘭媒體報稱，大壩缺堤導致的水災釀成最少3人死亡，為事件至今首次出現遇難報告。【下一頁】

【04:15】克里姆林宮引述普京指出，基輔傀儡政府在西方控制下作出危險決定，冒險升級敵對關係﹑犯下戰爭罪及採用恐怖主義手法，有組織地在俄羅斯領土從事破壞工作，直指大壩缺堤是「環境及人道災難」。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀