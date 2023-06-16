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【俄烏戰爭】烏稱奪回百平方公里領土 IAEA望確保核電廠供水（持續更新）

環球政治 11:11 2023/06/16

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俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續478日，烏克蘭軍方聲稱，反攻開始至今，烏方已成功奪回約100平方公里領土。國際原子能機構（IAEA）表明，需要確保札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠供水充足，能夠維持冷卻用途。

  • 俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約20萬。
  • 超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。
  • 透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。
  • 情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。
  • 烏克蘭估計，至今俄軍已喪生超過20萬人

 

  • 烏軍預料動員約50萬，估計約13萬人陣亡或嚴重受傷。
  • 烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。
  • 超過800萬難民逃離烏克蘭。
  • 烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（6月15日）

【本港時間6月16日】

【11:09】烏軍將領Oleksii Hromov表示，部隊在南部兩次大型行動中，已奪回最少7個村莊及100平方公里領土，準備持續戰鬥收復更多領土。

【06:45】IAEA總幹事格羅斯（Rafael Grossi）訪問被俄羅斯佔領的札波羅熱核電廠時重申，現時應優先確保有足夠水源冷卻，並指核電廠一段時間內仍能安全運作。

【本港時間6月15日】

【07:57】埃爾多安表明，如果瑞典首都斯德哥爾摩持續有「恐怖分子」抗議土耳其，安卡拉政府便無法正面看待瑞典申請加入北約。【下一頁】

【00:29】普京表示，希望國防部盡快與僱傭兵簽合約，表明措施合理及合法。但俄羅斯僱傭兵集團「瓦格納」的首領普里戈津（Yevgeny Prigozhin）早已明言，不會與俄軍簽約。

【本港時間6月14日】

【07:57】俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）承認俄軍損失54輛坦克，不過反指烏克蘭的反攻失敗，稱烏軍損失兩成半至三成的外國供應軍車，其中包括160輛坦克。

【00:27】白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）表示，數天內會在白俄領土部署俄羅斯戰術核武，更指有需要的話，也有設施可以部署遠程導彈。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀

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