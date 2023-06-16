【俄烏戰爭】烏稱奪回百平方公里領土 IAEA望確保核電廠供水（持續更新）

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俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續478日，烏克蘭軍方聲稱，反攻開始至今，烏方已成功奪回約100平方公里領土。國際原子能機構（IAEA）表明，需要確保札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠供水充足，能夠維持冷卻用途。
俄軍最新攻勢（6月15日）
【本港時間6月16日】
【11:09】烏軍將領Oleksii Hromov表示，部隊在南部兩次大型行動中，已奪回最少7個村莊及100平方公里領土，準備持續戰鬥收復更多領土。
【06:45】IAEA總幹事格羅斯（Rafael Grossi）訪問被俄羅斯佔領的札波羅熱核電廠時重申，現時應優先確保有足夠水源冷卻，並指核電廠一段時間內仍能安全運作。
【本港時間6月15日】
【07:57】埃爾多安表明，如果瑞典首都斯德哥爾摩持續有「恐怖分子」抗議土耳其，安卡拉政府便無法正面看待瑞典申請加入北約。【下一頁】
【00:29】普京表示，希望國防部盡快與僱傭兵簽合約，表明措施合理及合法。但俄羅斯僱傭兵集團「瓦格納」的首領普里戈津（Yevgeny Prigozhin）早已明言，不會與俄軍簽約。
【本港時間6月14日】
【07:57】俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）承認俄軍損失54輛坦克，不過反指烏克蘭的反攻失敗，稱烏軍損失兩成半至三成的外國供應軍車，其中包括160輛坦克。
【00:27】白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）表示，數天內會在白俄領土部署俄羅斯戰術核武，更指有需要的話，也有設施可以部署遠程導彈。
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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀