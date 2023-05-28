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【俄烏戰爭】烏稱反擊已開始 擊落52架襲基輔俄無人機（持續更新）

環球政治 17:00 2023/05/28

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俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續459日，烏克蘭政府及軍方均透露，反擊行動已開始，有將領更聲言「是時候奪回被佔領的領土」。德國外交部確認，數百名德國教育及文化領域公民被莫斯科政府驅逐出俄羅斯。

俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約20萬。

  • 超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。
  • 透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。
  • 情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。
  • 烏克蘭估計，至今俄軍已喪生超過20萬人

 

  • 烏軍預料動員約50萬，估計約13萬人陣亡或嚴重受傷。
  • 烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。
  • 超過800萬難民逃離烏克蘭。
  • 烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（5月25日）

【本港時間5月28日】

【16:58】烏克蘭指俄軍出動破紀錄54架無人機，在當地時間周日（28日）凌晨攻擊首都基輔。烏空軍稱成功擊落52架俄攻擊無人機，但襲擊仍導致當地一名41歲男性死亡。

【14:24】烏克蘭總統顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）表示，反擊是複雜過程，並無指定日期或時間，而是一個持續發生的進程，指部分行動已開始，例如破壞俄軍補給線及攻擊後方軍火庫。

烏軍指揮官Valerii Zaluzhnyi將軍亦表明，「奪回屬於我們事物的時間終於到來」，並展示重裝烏軍的照片。

【02:28】德國外交部確認，俄羅斯已決定限制當地工作的德國公民人數，多名在俄國從事德文教育及歌德學院（Goethe Institute）的德國公民職員將在6月不可再留在俄羅斯。

【本港時間5月27日】

【05:40】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）指，俄羅斯導彈擊中國內第四大城市聶伯城（city of Dnipro）一間心理診所及獸醫診所，造成最少2人死亡，及30人受傷。

【本港時間5月26日】

【18:00】日本政府周五（26日）宣布，加強制裁俄羅斯。內閣官房長松野博一透露內閣已同意進一步制裁俄羅斯，聯同其他七大工業國集團（G7）成員及國際盟友，改善烏克蘭局勢。新制裁包括凍結部分俄羅斯個人及團體的資產，禁止向俄羅斯軍方相關機構的出口禁令等。

松野博一同時批評俄羅斯與白俄羅斯周四（25日）達成的核武部署協議，強烈譴責俄方的核武威脅，表明絕不允許使用核武，要求兩國停止行動以免升級局勢。

【14:20】俄羅斯前總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）表示，俄烏戰爭可能維持十分長時間，戰事有機會達10年以上。梅德韋傑夫形容只要烏克蘭繼續存在「納粹」政權，一切停火只是暫時性質。

【10:57】瓦格納首領普里戈津（Yevgeny Prigozhin）指兵團會在6月1日完成交接，巴赫穆特戰事將由俄軍全面接管。

【01:48】奧斯汀稱歐洲盟友將協助訓練烏克蘭士兵使用F-16戰機，但強調有關行動成本高及十分複雜，不會是解決俄烏戰爭的方案。奧斯汀強調，防空系統仍然是烏克蘭目前最需要的軍備。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀

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