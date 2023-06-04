【俄烏戰爭】烏準備好反攻 第聶伯羅空襲2歲女童亡（持續更新）

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【俄烏戰爭】澤連斯基稱烏準備反攻 憂特朗普重返白宮
俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續466日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）宣布，烏克蘭軍隊已準備好反攻。另外，烏克蘭中部城市第聶伯羅（ Dnipro）住宅區遭遇空襲，一名兩歲女童喪生及有22人受傷。
俄軍最新攻勢（6月1日）
【本港時間6月4日】
【15:15】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）宣布，烏克蘭軍隊已準備好反攻，料派遣6萬兵力發動首輪攻勢。【下一頁】
【14:38】烏克蘭中部城市第聶伯羅（ Dnipro）住宅區遭遇空襲，一名兩歲女童喪生及有22人受傷。
【本港時間6月3日】
【07:45】烏克蘭首都基輔一對母女早前因避難所上鎖無法進入，於空襲期間喪生，基輔市長傑素高（Vitali Klitschko）下令避難所24小時開放。
【00:12】英國國防大臣華禮仕（Ben Wallace）出席新加坡香格里拉對話會議期間表示，英國支持烏克蘭加入北約（NATO），雖然政治現實可能會減緩烏克蘭加入的進程，但道路仍向烏克蘭敞開。
【本港時間6月2日】
【17:30】路透社引述消息人士指出，美國被指向日本求購TNT炸藥，希望幫助生產155毫米炮彈，繼續援助烏克蘭。
【10:51】澤連斯基要求，各北約成員國應該在7月中舉行的峰會上決定，是否允許烏克蘭加入。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）透露，正與德國商議向烏克蘭提供安全保證。【下一頁】
【02:45】莫拉維茨基指波蘭不會向烏克蘭援助F-16戰機，指軍方戰機數量亦不足，但表示會安排烏軍接受F-16訓練。
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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀