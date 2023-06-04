【俄烏戰爭】烏準備好反攻 第聶伯羅空襲2歲女童亡（持續更新）

俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續466日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）宣布，烏克蘭軍隊已準備好反攻。另外，烏克蘭中部城市第聶伯羅（ Dnipro）住宅區遭遇空襲，一名兩歲女童喪生及有22人受傷。

俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約20萬。

超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。

透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。

情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。

烏克蘭估計，至今俄軍已喪生超過20萬人

烏軍預料動員約50萬，估計約13萬人陣亡或嚴重受傷。

烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。

超過800萬難民逃離烏克蘭。

烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（6月1日）

【本港時間6月4日】

【15:15】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）宣布，烏克蘭軍隊已準備好反攻，料派遣6萬兵力發動首輪攻勢。【下一頁】

【14:38】烏克蘭中部城市第聶伯羅（ Dnipro）住宅區遭遇空襲，一名兩歲女童喪生及有22人受傷。

【本港時間6月3日】

【07:45】烏克蘭首都基輔一對母女早前因避難所上鎖無法進入，於空襲期間喪生，基輔市長傑素高（Vitali Klitschko）下令避難所24小時開放。

【00:12】英國國防大臣華禮仕（Ben Wallace）出席新加坡香格里拉對話會議期間表示，英國支持烏克蘭加入北約（NATO），雖然 政治現實可能會減緩烏克蘭加入的進程，但道路仍向烏克蘭敞開。

【本港時間6月2日】

【17:30】路透社引述消息人士指出，美國被指向日本求購TNT炸藥，希望幫助生產155毫米炮彈，繼續援助烏克蘭。

【10:51】澤連斯基要求，各北約成員國應該在7月中舉行的峰會上決定，是否允許烏克蘭加入。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）透露，正與德國商議向烏克蘭提供安全保證。【下一頁】

【02:45】莫拉維茨基指波蘭不會向烏克蘭援助F-16戰機，指軍方戰機數量亦不足，但表示會安排烏軍接受F-16訓練。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀