【俄烏戰爭】烏派無人機襲克里米亞 俄主戰作家座駕被炸（持續更新）

俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續438日，俄羅斯任命的駐克里米亞官員指，烏軍派無人機襲擊克里米亞。另外，俄羅斯一名主戰的作家遭遇汽車炸彈襲擊。

俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約20萬。

超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。

透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。

情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。

美國預計，俄軍去年12月反攻後，已造成最少10萬人死傷。

烏軍預料動員約50萬，估計約13萬人陣亡或嚴重受傷。

烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。

超過800萬難民逃離烏克蘭。

烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（5月4日）

【本港時間5月7日】

【14:31】俄羅斯任命的駐克里米亞官員Mikhail Razvozhayev指，烏軍派10多架無人機襲擊克里米亞，聲稱當地防空系統已擊退無人機。

【11:20】俄羅斯民族主義作家Zakhar Prilepin遭遇汽車炸彈襲擊並受傷，其司機喪生。

【本港時間5月6日】

【04:50】波蘭駐歐盟大使表示，波蘭將要求歐盟向俄羅斯農產品實施制裁，強調歐洲目前沒有受農產品供應鏈中斷的威脅，相反有過剩的問題。

【本港時間5月5日】

【17:27】俄羅斯僱傭兵「瓦格納」（Wagner）首領普里戈津（Yevgeny Prigozhin）表明，俄羅斯國防部及軍方再不提供彈藥，他將下令部隊最快下周三（10日）撤出俄烏雙方僵持多時的烏東重鎮巴赫穆特（Bakhmut），

【11:02】白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）表明，美國沒有參與今次克里姆林宮遇襲事件，反指克官發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）撒謊。

佩斯科夫早前指控，克宮的無人機襲擊由美國策劃，烏克蘭只是負責執行。

【00:19】烏克蘭空軍表示，周四夜晚（4日）在基輔上空盤旋的無人機屬烏軍擁有，但其突然失控，及後已被擊落，避免任何意外，事件中亦無人受傷。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀