【俄烏戰爭】烏料逾5萬平民喪生 俄指烏軍3日損近4000人（持續更新）

俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續468日，芬蘭政府指控多名俄羅斯駐當地大使館人員，涉嫌參與機密資訊搜集任務，決定驅逐相關人士出境。俄羅斯防長紹伊古（Sergei Shoigu）罕有親自發聲明，聲稱烏軍3日反攻不成，傷亡達接近4,000人。

俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約20萬。

超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。

透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。

情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。

烏克蘭估計，至今俄軍已喪生超過20萬人

烏軍預料動員約50萬，估計約13萬人陣亡或嚴重受傷。

烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。

超過800萬難民逃離烏克蘭。

烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（6月6日）

【本港時間6月7日】

【13:36】烏克蘭總統辦公室資深幕僚Oleg Gavrysh表示，俄烏戰爭以來官方統計最少10,368名平民死亡，逾1.4萬名平民受傷。但他指數字相信會更多，估計多達5萬名平民在戰爭中喪生。聯合國亦相信，實際平民死亡人數更多。

【10:30】紹伊古親自發表國防部聲明，宣稱俄軍連續3日成功防禦烏克蘭的反攻。他指烏軍3日內傷亡約3,715人，被摧毀52架坦克及207架裝甲車，俄軍損失明顯更輕微。【下一頁】

【00:02】芬蘭總統府辦公室聲明中指出，9名俄羅斯駐赫爾辛基大使館的外交人員因違反維也納外交關係公約，將被驅逐出境。

【本港時間6月6日】

【18:27】國際原子能機構總幹事格羅西（Rafael Grossi）表示，有意前往札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠，評估Kakhovka水力發電廠大壩被炸造成的影響。【下一頁】

【10:35】俄國防部稱烏軍經歷周一（5日）重大折損後，重組部隊並隨即再次在頓涅茨克（Donetsk）發起反擊。但俄軍被指再次成功阻止烏軍攻勢，揚言已累積擊斃約1,500名烏軍。【下一頁】

【08:51】美國財政部表示，制裁7名俄羅斯人，他們被指與俄羅斯情報機構有聯繫，意圖干預摩爾多瓦選舉及破壞當地民主。

【本港時間6月5日】

【10:32】俄羅斯國防部表示，在烏克蘭東部頓涅茨克（Donetsk）成功抵抗烏軍5個地點的反擊，同時聲稱擊斃多達超過250名烏軍。【下一頁】

【03:28】斯托爾滕貝格周日會見土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）後表示，瑞典﹑芬蘭及土耳其官員會面，希望解決土耳其及匈牙利的反對，爭取瑞典在7月北約峰會前成為成員國。

【本港時間6月4日】

【15:15】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）宣布，烏克蘭軍隊已準備好反攻，料派遣6萬兵力發動首輪攻勢。【下一頁】

【14:38】烏克蘭中部城市第聶伯羅（ Dnipro）住宅區遭遇空襲，一名兩歲女童喪生及有22人受傷。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀