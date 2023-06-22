【俄烏戰爭】烏指反攻非荷里活電影 英法撐烏加快入北約（持續更新）

上一篇文章
美加失蹤潛水器CEO太太背景不凡 為鐵達尼號著名遇難者後人
俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續484日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）坦承，軍隊反攻進度緩慢，表明戰爭並非荷里活電影。英國與法國外長均表示，烏克蘭應該能夠更快加入北約（NATO）。
俄軍最新攻勢（6月21日）
【本港時間6月22日】
【10:52】澤連斯基在訪問中表明，烏軍反攻不是荷里活電影，亦不會立即有結果，同時承認軍隊攻勢緩慢，指是俄軍大量鋪設地雷所置。【下一頁】
【04:06】英國外相祁湛明（James Cleverly）表示，全體北約盟友認可烏軍已符合加入的基本要求，英國支持烏克蘭入北約應有「快速通道」。法國外長科隆納（Catherine Colonna）亦暗示，與英國一樣支持烏克蘭更快加入北約。
【本港時間6月21日】
【11:20】烏克蘭表示，俄羅斯連夜再襲擊烏克蘭首都基輔等地的軍事及基建設施，包括遠離前線的西部地區。。基輔幾座商業和行政建築物及部分民居受損，但沒有造成人命傷亡。
【06:28】英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）宣布撥款30億美元供烏克蘭重建，強調英國會與烏克蘭同行。
【本港時間6月20日】
【11:57】烏克蘭副防長Hanna Maliar證實，烏軍已經奪回Piatykhatky村，令烏克蘭最近兩周反攻重奪的定居點增至8個。【下一頁】
【08:10】英國政府宣布將收緊對俄羅斯的制裁措施，包括引入立法凍結資產，直到俄羅斯同意向烏克蘭支付賠償金。新措施將更要求，任何被制裁指定的個體需披露在英國持有的資產。
緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】
責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀