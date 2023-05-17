【俄烏戰爭】烏指俄軍每分鐘3人喪生 否認愛國者導彈系統被毀（持續更新）

俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續447日，俄羅斯國家杜馬（下議院）周二（16日）一致通過，支持俄羅斯退出《歐洲常規武裝力量條約》（Treaty on Conventional Armed Forces in Europe）。烏國官員透露，希望獲得50架F-16踐機援助，阻止俄軍繼續狂轟猛炸。

俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約20萬。

超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。

透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。

情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。

烏克蘭估計，至今俄軍已喪生超過20萬人

烏軍預料動員約50萬，估計約13萬人陣亡或嚴重受傷。

烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。

超過800萬難民逃離烏克蘭。

烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（5月16日）

【本港時間5月17日】

【18:20】烏克蘭空軍發言人Yuriy Ihnat否認，愛國者導彈防空系統被俄軍的「匕首」（Kinzhal）高超音速導彈摧毀，直斥言論是俄方宣傳技倆。【下一頁】

【16:32】烏克蘭聲稱，俄羅斯軍隊由開戰至今已有超過20萬人死亡，每分鐘3人喪生。

【11:03】總統普京（Vladimir Putin）特使向國家杜馬表明，北約（NATO）已令俄羅斯無法繼續履行條約。副外長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）亦曾形容，條約現時有違俄羅斯的國家安全。

【05:47】烏克蘭國防部幕僚Yuriy Sak表示，希望得到盟友援助40至50架F-16戰機，組成3至4個戰機中隊，阻止俄軍頻繁轟炸烏克蘭。

【本港時間5月16日】

【16:38】烏克蘭首都基輔據指在當地時間周二凌晨遭遇俄軍導彈猛烈轟炸，烏軍聲稱防空系統成功攔截全數俄軍導彈。今次為俄軍本月內，第8次空襲基輔。

【11:25】聯合國發言人表示，協議下同意的兩艘運糧船周二（16日）將啟航。聯合國人道及緊急救援專員Martin Griffiths強調，有必要持續烏克蘭糧食出口協議，呼籲各方繼續履行責任，希望未來數日協議會有突破。

【05:55】烏軍地面部隊指揮官Oleksandr Syrskyi將軍表示，軍隊首次成功向巴赫穆特推進，在極度困難情況下摧毀敵方力量。

【本港時間5月15日】

【17:43】辛偉誠指如今是烏克蘭對抗俄羅斯入侵的重要時刻，英國政府周一宣布，將向烏克蘭提供數百架新型長程攻擊無人機，另會援助數百防空導彈，協助烏軍阻止俄軍空襲。

【15:04】澤連斯基表示周一（15日）將前往英國，會與英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）會面，讚揚英國是加強烏軍防空及地面部隊實力的領先國家。

【11:09】據悉，G7峰會其中一個討論焦點將討論加強制裁俄羅斯，特別是透過第三方國家規避，以及箝制俄羅斯未來能源生產及貿易，阻礙俄國繼續金錢支援戰爭的能力。 【下一頁】

【07:52】法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenski）舉行工作晚宴後，法國宣布向烏克蘭增加軍事援助，加強烏軍防空能力。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀