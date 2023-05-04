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【俄烏戰爭】烏否認襲克宮 普京盟友揚言「消除」澤連斯基（持續更新）

環球政治 11:08 2023/05/04

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俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續435日，烏克蘭總統澤連斯基否認，與克里姆林宮無人機襲擊事件有關，表明不會攻擊普京（Vladimir Putin）。普京盟友﹑俄國前總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）揚言，需要「消除」澤連斯基。

  • 俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約20萬。
  • 超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。
  • 透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。
  • 情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。
  • 美國預計，俄軍去年12月反攻後，已造成最少10萬人死傷。

 

  • 烏軍預料動員約50萬，估計約13萬人陣亡或嚴重受傷。
  • 烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。
  • 超過800萬難民逃離烏克蘭。
  • 烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（5月3日）

【本港時間5月4日】

【10:50】正在芬蘭訪問的澤連斯基重申，烏克蘭不攻擊普京或莫斯科，烏軍只為烏克蘭領土奮戰，否認與周三（3日）發生的克里姆林宮被襲事件有關，亦否認暗殺普京的指控。【下一頁】

【02:45】梅德韋傑夫稱在克宮遇襲後，俄國政府別無他選，只能實際「消除」澤連斯基及其黨羽。

【本港時間5月3日】

【20:40】俄羅斯指控，烏克蘭企圖暗殺總統普京（Vladimir Putin）。克里姆林宮指，烏方周三凌晨派出2架無人機，試圖襲擊普京在克宮的住所，但施襲已前被俄羅斯軍方及安全部隊用無線電系統癱瘓，沒有造成傷亡。普京當時亦不在克宮，正身處莫斯科近郊的住所工作，目前情況安全，將繼續按原定行程工作。

俄方將事件列為恐怖襲擊，指目標是在下周二（9日）的二戰勝利日前夕進行暗殺。克宮強調，當日紅場閱兵的計劃不會改變，將保留權利在合適的時間及地點作出回應。

【17:40】烏克蘭總統澤連斯基 (Volodymyr Zelenskiy）抵達芬蘭，將與北歐4國及冰島領袖會面，商討俄羅斯入侵烏克蘭，以及北歐各國表明繼續支持烏克蘭抵抗侵略。

【13:33】俄羅斯官員聲稱，連接克里米亞（Crimea）及俄羅斯本土的克赤大橋附近的一個燃料庫當地時間周三（3日）清晨爆炸，為克里米亞近日第二次發生燃料庫爆炸事件。

【10:50】烏克蘭內政部長科雷蒙科（Ihor Klymenko）指新兵可能需要重新裝備及接受訓練，料需時二至三周才能參加任何攻擊任務。【下一頁】

【01:03】紹伊古指政府已下令要求軍備產能提高及加快，強調前線依賴後勤補充維持運作。

【本港時間5月2日】

【10:42】白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）公布最新俄軍預估時指出，俄軍嘗試攻堅巴赫穆特，企圖在頓巴斯地區（Donbas）地區發動反擊，但仍無法取得太大突破。美方估計，今年起俄軍已有超過2萬名士兵喪生，另有多達逾8萬人受傷。【下一頁】

【04:28】俄羅斯周二（2日）凌晨再次導彈轟炸烏東多地，導致多幢房屋及建築起火及受損。總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）透露，襲擊使最少2名年輕男性死亡，多達40人受傷，揚言反擊俄軍報復。

【本港時間5月1日】

【12:01】方濟各表示，梵蒂岡正參與俄烏停戰談判，暫時不能公開，時機成熟時便會公布。方濟各指和平由開放溝通促成，亦願意協助加快歸還烏克蘭兒童。

【09:31】俄羅斯國防部宣布，Alexei Kuzmenkov取代Mikhail Mizintsev成為俄國副防長，負責軍隊後勤運輸，未有解釋Mizintsev被撤換的原因。

【本港時間4月30日】

【14:38】澤連斯基 (Volodymyr Zelenskiy）接受專訪並憶述俄羅斯開戰初期，稱如果俄羅斯人那時衝入基輔政府總部，他會帶著手槍和核心官員一起反抗直至戰死。

【11:33】克里米亞半島城市塞瓦斯托波爾（Sevastopol）遭遇無人機襲擊，俄羅斯指派的市長Mikhail Razvozhaev指控，敵方無人機早上以無人機發動偷襲，但只有一架無人機擊中油罐。【下一頁】

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀

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