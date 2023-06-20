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【俄烏戰爭】烏反攻兩周重奪8地 英加強對俄制裁（持續更新）

環球政治 11:57 2023/06/20

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俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續482日，烏克蘭表示在過去兩周的反攻已重奪8個定居點。另外，英國宣布加強對俄羅斯的制裁。

  • 俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約20萬。
  • 超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。
  • 透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。
  • 情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。
  • 烏克蘭估計，至今俄軍已喪生超過20萬人

 

  • 烏軍預料動員約50萬，估計約13萬人陣亡或嚴重受傷。
  • 烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。
  • 超過800萬難民逃離烏克蘭。
  • 烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（6月19日）

【本港時間6月20日】

【11:57】烏克蘭副防長Hanna Maliar證實，烏軍已經奪回Piatykhatky村，令烏克蘭最近兩周反攻重奪的定居點增至8個。【下一頁】

【08:10】英國政府宣布將收緊對俄羅斯的制裁措施，包括引入立法凍結資產，直到俄羅斯同意向烏克蘭支付賠償金。新措施將更要求，任何被制裁指定的個體需披露在英國持有的資產。

【本港時間6月19日】

【11:06】俄羅斯派駐Piatykhatky村的官員羅戈夫（Vladimir Rogov），周日（18日）於通訊媒體Telegram發文，證實該村經歷一輪激戰之後，烏軍已控制當地。【下一頁】

【04:54】歐盟工業負責人Thierry Breton表示，歐盟正加快向烏克蘭運送武器，承諾明年必須提供100萬件大口徑武器。

【本港時間6月18日】

【15:12】俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）與非洲代表團會晤，商討如何化解俄烏戰爭。南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）提出10項和平建議，更指必須通過談判和外交手段解決這場戰爭。【下一頁】

【本港時間6月17日】

【12:05】普京證實，首批戰術核武已運到鄰國白俄羅斯。他強調，俄羅斯只會在國家受到生存威脅時才動用核武，而目前沒有這個必要性。

【11:20】普京出席聖彼得堡國際經濟論壇，指俄羅斯今年全年經濟增長可達1.5%至2%，而失業率是從未見過這麼低的3.3%。對外貿易中，本幣使用取得明顯進，尤其是與中國的結算，超過8成使用盧布及人民幣。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀

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