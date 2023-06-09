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【俄烏戰爭】澤連斯基警告黑海或受污染 基輔傳展開反攻（持續更新）

環球政治 06:40 2023/06/09

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俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續470日，烏克蘭南部赫爾松地區（Kherson）的新卡霍夫卡（Nova Kakhovka）水力發電廠遭炮轟後大壩受損缺堤，總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）警告受嚴重污染的水恐流入黑海引發生態災難。另外，外媒指基輔政府已展開反攻。

  • 俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約20萬。
  • 超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。
  • 透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。
  • 情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。
  • 烏克蘭估計，至今俄軍已喪生超過20萬人

 

  • 烏軍預料動員約50萬，估計約13萬人陣亡或嚴重受傷。
  • 烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。
  • 超過800萬難民逃離烏克蘭。
  • 烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（6月8日）

【本港時間6月9日】

【06:40】烏軍據報展開反攻，在烏克蘭扎波羅熱（ Zaporizhzhia）東南部和頓涅茨克（Donetsk）東部地區展開局部襲擊。

【04:04】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）警告，赫爾松（Kherson）的新卡霍夫卡（Nova Kakhovka）水力發電廠遭炮轟後大壩受損缺堤，洪水被污水、石油、化學品和潛在炭疽污染，一旦流入黑海恐引發生態災難。

【本港時間6月8日】

【12:04】烏克蘭媒體報稱，大壩缺堤導致的水災釀成最少3人死亡，為事件至今首次出現遇難報告。【下一頁】

【04:15】克里姆林宮引述普京指出，基輔傀儡政府在西方控制下作出危險決定，冒險升級敵對關係﹑犯下戰爭罪及採用恐怖主義手法，有組織地在俄羅斯領土從事破壞工作，直指大壩缺堤是「環境及人道災難」。

【本港時間6月7日】

【13:36】烏克蘭總統辦公室資深幕僚Oleg Gavrysh表示，俄烏戰爭以來官方統計最少10,368名平民死亡，逾1.4萬名平民受傷。但他指數字相信會更多，估計多達5萬名平民在戰爭中喪生。聯合國亦相信，實際平民死亡人數更多。

【10:30】紹伊古親自發表國防部聲明，宣稱俄軍連續3日成功防禦烏克蘭的反攻。他指烏軍3日內傷亡約3,715人，被摧毀52架坦克及207架裝甲車，俄軍損失明顯更輕微。【下一頁】

【00:02】芬蘭總統府辦公室聲明中指出，9名俄羅斯駐赫爾辛基大使館的外交人員因違反維也納外交關係公約，將被驅逐出境。

【本港時間6月6日】

【18:27】國際原子能機構總幹事格羅西（Rafael Grossi）表示，有意前往札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠，評估Kakhovka水力發電廠大壩被炸造成的影響。【下一頁】

【10:35】俄國防部稱烏軍經歷周一（5日）重大折損後，重組部隊並隨即再次在頓涅茨克（Donetsk）發起反擊。但俄軍被指再次成功阻止烏軍攻勢，揚言已累積擊斃約1,500名烏軍。【下一頁】

【08:51】美國財政部表示，制裁7名俄羅斯人，他們被指與俄羅斯情報機構有聯繫，意圖干預摩爾多瓦選舉及破壞當地民主。

【本港時間6月5日】

【10:32】俄羅斯國防部表示，在烏克蘭東部頓涅茨克（Donetsk）成功抵抗烏軍5個地點的反擊，同時聲稱擊斃多達超過250名烏軍。【下一頁】

【03:28】斯托爾滕貝格周日會見土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）後表示，瑞典﹑芬蘭及土耳其官員會面，希望解決土耳其及匈牙利的反對，爭取瑞典在7月北約峰會前成為成員國。

【本港時間6月4日】

【15:15】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）宣布，烏克蘭軍隊已準備好反攻，料派遣6萬兵力發動首輪攻勢。【下一頁】

【14:38】烏克蘭中部城市第聶伯羅（ Dnipro）住宅區遭遇空襲，一名兩歲女童喪生及有22人受傷。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀

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