【俄烏戰爭】澤連斯基晤拜登 否認烏東重鎮失守（持續更新）

俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續452日，抵日出席七大工業國集團（G7）峰會的烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy），與美國總統拜登（Joe Biden）等領袖會晤，爭取多國支持。另外，澤連斯基否認烏克蘭東部重鎮巴赫穆特（Bakhmut）失守。

俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約20萬。

超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。

透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。

情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。

烏克蘭估計，至今俄軍已喪生超過20萬人

烏軍預料動員約50萬，估計約13萬人陣亡或嚴重受傷。

烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。

超過800萬難民逃離烏克蘭。

烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（5月19日）

【本港時間5月21日】

【16:14】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）否認烏克蘭東部城市巴赫穆特（Bakhmut）失守，但指巴赫穆特一切已被摧毀，只留在大家心中。【下一頁】

【15:35】澤連斯基周日（21日）與美國總統拜登（Joe Biden）會面，外界預料美國屆時會宣布新一輪對烏克蘭武器援助計劃。【下一頁】

【本港時間5月20日】

【16:48】G7發表聲明，強烈譴責俄羅斯入侵烏克蘭，直斥俄國違反國際法律。G7重申堅定不移地支持烏克蘭，直至烏國取得完整﹑合理合法及長久的和平。據悉，澤連斯基將以嘉賓身份，在會議最後一日加入「安全及穩定」會議一同商討。

【15:58】澤連斯基周六（20日）飛抵日本廣島，並在社交平台Twitter發文，表示將與烏克蘭的盟友及伙伴舉行會議。據悉，澤連斯基將與G7領袖召開雙邊會談。

【10:55】拜登在周五（19日）出席七大工業國集團（G7）峰會時，被指向盟友表示，支持聯合訓練烏軍接受F-16等戰機操控，但相信不會在美國舉行訓練。

【00:30】澤連斯基訪問阿拉伯國家聯盟（Arab League）峰會，並指摘中東國家對俄羅斯入侵烏克蘭「視若無睹」，呼籲各國應該保持獨立，避免被俄羅斯影響。

【本港時間5月19日】

【11:02】七大工業國集團（G7）峰會今日（19日）起，一連三日於日本廣島舉行。外媒引述美方官員消息指，G7料會公布新一輪針對俄羅斯的制裁及出口管制措施。【下一頁】

【00:25】俄軍本月以來第9次向烏克蘭首都基輔發射導彈，碎片擊中一棟商業大樓並引發火災。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀