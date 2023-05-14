【俄烏戰爭】澤連斯基晤德總統感謝支持 俄傳4軍機墜毀（持續更新）

俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續445日，俄羅斯媒體報稱，4架俄軍軍機於接壤烏克蘭邊境地區被擊落及墜毀。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）抵達德國，繼續遊說歐洲盟友支持烏克蘭對抗俄羅斯。

俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約20萬。

超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。

透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。

情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。

美國預計，俄軍去年12月反攻後，已造成最少10萬人死傷。

烏軍預料動員約50萬，估計約13萬人陣亡或嚴重受傷。

烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。

超過800萬難民逃離烏克蘭。

烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（5月11日）

【本港時間5月14日】

【18:53】澤連斯基周日與德國總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）會面，並在會客簿上留言，感謝德國支持烏克蘭。澤連斯基其後預計會與朔爾茨召開聯合記者會，再轉往亞琛代表烏克蘭人民接受表揚有助歐洲一體化的「查理曼獎」（Charlemagne prize）。

【14:22】俄媒《Kommersant》報稱，一架蘇-34戰機﹑一架蘇-35戰機及兩架米格-8直昇機上周六（13日）於鄰近烏克蘭東北部的Bryansk地區遭遇埋伏，最終被擊落及墜毀。據悉，軍機當時正運送用於轟炸烏克蘭北部切爾尼戈夫地區（Chernihiv）的導彈及炸彈，暫時政府未確認事件。

【06:58】澤連斯基周日（14日）發文，表示已抵達德國，為他開戰後首次訪問當地。澤連斯基相信會與德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）會面，試探後者對俄烏戰爭結果的取態。

【本港時間5月13日】

【14:56】俄羅斯國防部承認，俄軍在烏克蘭東部戰略重鎮巴赫穆特（Bakhmut）受到猛烈攻擊，在北部其中一處地區的部隊決定先撤守，以重整兵力。烏軍發言人則指，近日的反攻已在巴赫穆特解放17平方公里土地。

【11:43】對於英國向烏克蘭提供長程導彈，美國白宮國家安全委員會戰略溝通協調員柯比（John Kirby）回應指這屬於主權決定，而美方在這方面的政策沒有改變。

【11:20】南非召見美國駐南非大使布里吉蒂（Reuben Brigety II），就對方日前的言論表示極度不滿，強調南非沒有批准任何對俄羅斯的軍售。布里吉蒂承認自己越界，向南非道歉。【下一頁】

【10:05】英國確認向烏克蘭提供「風暴之影」巡航導彈（Storm Shadow），成為俄烏戰爭以來，全球首個向烏克蘭提供長程導彈的國家。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）對此表示感謝，俄羅斯則形容是極端敵對步驟，暗示對英國作出「軍事回應」。

【本港時間5月12日】

【10:53】俄羅斯國防部否認，烏軍近期於巴赫穆特取得突破，又指俄軍擊退烏軍幾次襲擊。

【07:45】美國駐南非大使布里吉聲稱，一艘去年12月停靠於南非最大海軍基地俄羅斯貨船作掩護，南非向俄羅斯提供武器和彈藥。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀