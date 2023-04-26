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【俄烏戰爭】歐盟對烏克蘭糧食轉口協議保持樂觀 普京受邀訪南非（持續更新）

環球政治 12:07 2023/04/26

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俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續427日，歐盟多國農業部長召開會議後，未就烏克蘭糧食經成員國出口的協議與烏方達成共識，但歐盟官員仍保持樂觀。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）受邀前往南非，參加金磚五國（BRICS）會議，據指南非因此考慮退出國際刑事法院（International Criminal Court，簡稱ICC）。。

  • 俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約20萬。
  • 超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。
  • 透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。
  • 情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。

 

  • 烏軍預料動員約50萬，估計約13萬人陣亡或嚴重受傷。
  • 烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。
  • 超過800萬難民逃離烏克蘭。
  • 烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（4月25日）

【本港時間4月26日】

【12:06】歐盟農業專員Janusz Wojciechowski表示，糧食轉口協議或只代表80%至90%的5種入口烏國農產品，並包括其他8種。但他相信將與烏方達成共識，其他歐盟國家亦支持協議。

【07:15】南非已向普京發出邀請，希望對方前來參加8月舉行的BRICS會議。由於南非屬ICC成員，ICC早前已對普京發出通緝令，南非或尋求退出，希望順利完成會議。

【本港時間4月25日】

【10:45】機密文件聲稱烏軍準備在2月24日，全力向莫斯科發動大規模襲擊。但最終烏軍應美方要求，停止執行攻擊任務。【下一頁】

【06:21】拉夫羅夫主持聯合國安全理事會時表示，全球到達比冷戰時代更危險臨界點，大國之間潛在衝突威脅達致歷史新高。惟身邊的聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）當面批評，俄羅斯入侵烏克蘭。

【本港時間4月24日】

【11:36】斯德哥爾摩國際和平研究所（Stockholm International Peace Research Institute）年度報告指出，西歐及中歐去年軍費達3450億美元（約2.68萬億港元），比1989年冷戰結束前一年多。全球軍費亦足有2.24萬億美元（約17.43萬億港元）。【下一頁】

【00:48】梅德韋傑夫揚言，如遭G7全面禁運，俄羅斯將停止參與烏克蘭糧食黑海出口協議。

【本港時間4月23日】

【19:03】七國集團（G7）農業部長會議中認可烏克蘭糧食黑海出口協議的重要性，支持延長﹑全面執行及擴大協議。G7亦譴責俄羅斯利用糧食供應作為武器，促使局勢不穩及實現地緣政治目的。

【15:16】盧拉指巴西政府強烈譴責，烏克蘭領土完整被破壞，支持商討政治解決方法停止今次衝突。盧拉希望建立渠道，讓俄烏雙方重回談判桌，找出恢復和平的解決方法。

【12:01】西班牙防長羅夫萊斯（Margarita Robles）透露，6架援助烏克蘭的豹2坦克已離開北部港口，正與其他約20部重型運輸裝備前往烏克蘭，估計6日後便抵達當地。

【本港時間4月22日】

【10:17】歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Jose Borrell）表示，歐盟已為烏軍訓練逾1.6萬名軍人，並提供逾6億歐元（約52億港元）的彈藥。 

【00:39】俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）與沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）通話，討論石油輸出國組織及其夥伴國家（OPEC+）限制石油產量的協議。俄羅斯表示，兩國對協調水平感到滿意。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀

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