【俄烏戰爭】歐洲國防開支大急升 俄揚言報復G7全面禁運（持續更新）

俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續425日，最新報告指出，西歐及中歐地區2022年國防開支大幅上升，金額已超過冷戰最後一年，全球軍費去年亦創新高。俄羅斯前總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）警告，如遭七國集團（G7）全面禁運，俄國將報復。

俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約20萬。

超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。

透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。

情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。

烏軍預料動員約50萬，估計約13萬人陣亡或嚴重受傷。

烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。

超過800萬難民逃離烏克蘭。

烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（4月20日）

【本港時間4月24日】

【11:36】斯德哥爾摩國際和平研究所（Stockholm International Peace Research Institute）年度報告指出，西歐及中歐去年軍費達3450億美元（約2.68萬億港元），比1989年冷戰結束前一年多。全球軍費亦足有2.24萬億美元（約17.43萬億港元）。

【00:48】梅德韋傑夫揚言，如遭G7全面禁運，俄羅斯將停止參與烏克蘭糧食黑海出口協議。

【本港時間4月23日】

【19:03】七國集團（G7）農業部長會議中認可烏克蘭糧食黑海出口協議的重要性，支持延長﹑全面執行及擴大協議。G7亦譴責俄羅斯利用糧食供應作為武器，促使局勢不穩及實現地緣政治目的。

【15:16】盧拉指巴西政府強烈譴責，烏克蘭領土完整被破壞，支持商討政治解決方法停止今次衝突。盧拉希望建立渠道，讓俄烏雙方重回談判桌，找出恢復和平的解決方法。

【12:01】西班牙防長羅夫萊斯（Margarita Robles）透露，6架援助烏克蘭的豹2坦克已離開北部港口，正與其他約20部重型運輸裝備前往烏克蘭，估計6日後便抵達當地。

【本港時間4月22日】

【10:17】歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Jose Borrell）表示，歐盟已為烏軍訓練逾1.6萬名軍人，並提供逾6億歐元（約52億港元）的彈藥。

【00:39】俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）與沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）通話，討論石油輸出國組織及其夥伴國家（OPEC+）限制石油產量的協議。俄羅斯表示，兩國對協調水平感到滿意。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀