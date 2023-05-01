  • 25°C
香港時間 : 2023501日 (週一) 13:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【俄烏戰爭】梵蒂岡斡旋停戰 俄撤換軍方高官（持續更新）

環球政治 12:09 2023/05/01

分享：

分享：

俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續431日，天主教教宗方濟各（Pope Francis）表示，梵蒂岡正參與斡旋俄烏停戰。俄軍撤換負責後勤運輸的最高官員Mikhail Mizintsev，改委任前國民近衛軍前官員Alexei Kuzmenkov。

  • 俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約20萬。
  • 超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。
  • 透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。
  • 情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。

 

  • 烏軍預料動員約50萬，估計約13萬人陣亡或嚴重受傷。
  • 烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。
  • 超過800萬難民逃離烏克蘭。
  • 烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（4月28日）

【本港時間5月1日】

【12:01】方濟各表示，梵蒂岡正參與俄烏停戰談判，暫時不能公開，時機成熟時便會公布。方濟各指和平由開放溝通促成，亦願意協助加快歸還烏克蘭兒童。

【09:31】俄羅斯國防部宣布，Alexei Kuzmenkov取代Mikhail Mizintsev成為俄國副防長，負責軍隊後勤運輸，未有解釋Mizintsev被撤換的原因。

【本港時間4月30日】

【14:38】烏克蘭總統澤連斯基 (Volodymyr Zelenskiy)接受專訪並憶述俄羅斯開戰初期，稱如果俄羅斯人那時衝入基輔政府總部，他會帶著手槍和核心官員一起反抗直至戰死。

【11:33】克里米亞半島城市塞瓦斯托波爾（Sevastopol）遭遇無人機襲擊，俄羅斯指派的市長Mikhail Razvozhaev指控，敵方無人機早上以無人機發動偷襲，但只有一架無人機擊中油罐。【下一頁】

【本港時間4月29日】

【16:13】克里米亞半島城市塞瓦斯托波爾（Sevastopol）據報遭遇無人機襲擊，導致一個燃料儲存庫起火。俄羅斯指派的市長Mikhail Razvozhaev表示，4個燃料庫爆炸起火。

【10:54】普京指俄羅斯正面臨西方集體經濟攻擊，促請國會議員及政府人員積極合作，而非等待困難時間度過。他批評國際外交系統已嚴重破壞，部分國家強行實行自己的規定。

普京指俄國不會自我孤立，將會與重視俄羅斯聲譽及有意合作的國家發展關係。

【00:25】烏克蘭首都基輔在內多個城市被俄軍導彈襲擊，官員指最少25人喪生。俄羅斯國防部表示，軍隊針對烏軍預備役部隊發動攻擊。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀

開啟hket App，閱讀全文
地緣政治 軍事 俄羅斯 烏克蘭 戰爭 普京 澤連斯基 美國

上一篇文章

美德州男子槍殺5鄰居 警方懸紅逾62萬緝兇

下一篇文章

世界經濟論壇報告：全球5年内1400萬職位將消失
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

盧森堡公主喜嫁法國丈夫 識六國語言曾於聯合國實習
盧森堡公主喜嫁法國丈夫 識六國語言曾於聯合國實習
尹錫悅白宮國宴大展歌喉 高唱飲歌《American Pie》（有片）
尹錫悅白宮國宴大展歌喉 高唱飲歌《American Pie》（有片）
【英國王室】萌B一手「搶走」名牌袋 引凱特大笑（有片）
【英國王室】萌B一手「搶走」名牌袋 引凱特大笑（有片）
【俄烏戰爭】梵蒂岡斡旋停戰 俄撤換軍方高官（持續更新）
【俄烏戰爭】梵蒂岡斡旋停戰 俄撤換軍方高官（持續更新）
【英國王室】威廉凱特慶祝結婚12周年 發甜蜜踩單車合照
【英國王室】威廉凱特慶祝結婚12周年 發甜蜜踩單車合照
【俄烏戰爭】克里米亞燃料庫爆炸 歸咎敵方無人機
【俄烏戰爭】克里米亞燃料庫爆炸 歸咎敵方無人機
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款