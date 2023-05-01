【俄烏戰爭】梵蒂岡斡旋停戰 俄撤換軍方高官（持續更新）

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美德州男子槍殺5鄰居 警方懸紅逾62萬緝兇
俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續431日，天主教教宗方濟各（Pope Francis）表示，梵蒂岡正參與斡旋俄烏停戰。俄軍撤換負責後勤運輸的最高官員Mikhail Mizintsev，改委任前國民近衛軍前官員Alexei Kuzmenkov。
俄軍最新攻勢（4月28日）
【本港時間5月1日】
【12:01】方濟各表示，梵蒂岡正參與俄烏停戰談判，暫時不能公開，時機成熟時便會公布。方濟各指和平由開放溝通促成，亦願意協助加快歸還烏克蘭兒童。
【09:31】俄羅斯國防部宣布，Alexei Kuzmenkov取代Mikhail Mizintsev成為俄國副防長，負責軍隊後勤運輸，未有解釋Mizintsev被撤換的原因。
【本港時間4月30日】
【14:38】烏克蘭總統澤連斯基 (Volodymyr Zelenskiy)接受專訪並憶述俄羅斯開戰初期，稱如果俄羅斯人那時衝入基輔政府總部，他會帶著手槍和核心官員一起反抗直至戰死。
【11:33】克里米亞半島城市塞瓦斯托波爾（Sevastopol）遭遇無人機襲擊，俄羅斯指派的市長Mikhail Razvozhaev指控，敵方無人機早上以無人機發動偷襲，但只有一架無人機擊中油罐。【下一頁】
【本港時間4月29日】
【16:13】克里米亞半島城市塞瓦斯托波爾（Sevastopol）據報遭遇無人機襲擊，導致一個燃料儲存庫起火。俄羅斯指派的市長Mikhail Razvozhaev表示，4個燃料庫爆炸起火。
【10:54】普京指俄羅斯正面臨西方集體經濟攻擊，促請國會議員及政府人員積極合作，而非等待困難時間度過。他批評國際外交系統已嚴重破壞，部分國家強行實行自己的規定。
普京指俄國不會自我孤立，將會與重視俄羅斯聲譽及有意合作的國家發展關係。
【00:25】烏克蘭首都基輔在內多個城市被俄軍導彈襲擊，官員指最少25人喪生。俄羅斯國防部表示，軍隊針對烏軍預備役部隊發動攻擊。
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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀