【俄烏戰爭】梵蒂岡斡旋停戰 俄撤換軍方高官（持續更新）

俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續431日，天主教教宗方濟各（Pope Francis）表示，梵蒂岡正參與斡旋俄烏停戰。俄軍撤換負責後勤運輸的最高官員Mikhail Mizintsev，改委任前國民近衛軍前官員Alexei Kuzmenkov。

俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約20萬。

超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。

透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。

情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。

烏軍預料動員約50萬，估計約13萬人陣亡或嚴重受傷。

烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。

超過800萬難民逃離烏克蘭。

烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（4月28日）

【本港時間5月1日】

【12:01】方濟各表示，梵蒂岡正參與俄烏停戰談判，暫時不能公開，時機成熟時便會公布。方濟各指和平由開放溝通促成，亦願意協助加快歸還烏克蘭兒童。

【09:31】俄羅斯國防部宣布，Alexei Kuzmenkov取代Mikhail Mizintsev成為俄國副防長，負責軍隊後勤運輸，未有解釋Mizintsev被撤換的原因。

【本港時間4月30日】

【14:38】 烏克蘭總統澤連斯基 (Volodymyr Zelenskiy)接受專訪並憶述俄羅斯開戰初期，稱如果俄羅斯人那時衝入基輔政府總部，他會帶著手槍和核心官員一起反抗直至戰死。

【11:33】克里米亞半島城市塞瓦斯托波爾（Sevastopol）遭遇無人機襲擊，俄羅斯指派的市長Mikhail Razvozhaev指控，敵方無人機早上以無人機發動偷襲，但只有一架無人機擊中油罐。【下一頁】

【本港時間4月29日】

【16:13】克里米亞半島城市塞瓦斯托波爾（Sevastopol）據報遭遇無人機襲擊，導致一個燃料儲存庫起火。俄羅斯指派的市長Mikhail Razvozhaev表示，4個燃料庫爆炸起火。

【10:54】普京指俄羅斯正面臨西方集體經濟攻擊，促請國會議員及政府人員積極合作，而非等待困難時間度過。他批評國際外交系統已嚴重破壞，部分國家強行實行自己的規定。

普京指俄國不會自我孤立，將會與重視俄羅斯聲譽及有意合作的國家發展關係。

【00:25】烏克蘭首都基輔在內多個城市被俄軍導彈襲擊，官員指最少25人喪生。俄羅斯國防部表示，軍隊針對烏軍預備役部隊發動攻擊。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀